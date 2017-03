Đấu sớm vòng 10 V-League: Lận đận quá

Thế nhưng V. Ninh Bình bay bổng ở AFC Cup bao nhiêu thì lận đận ở V-League bấy nhiêu.

Tính từ đầu giải đến giờ họ chỉ mới thắng được một trận, còn chiều hôm qua thì các học trò Nguyễn Văn Sỹ để vuột mất một chiến thắng đáng tiếc trước một HV An Giang… ốm yếu khi chủ nhà có hai bàn gỡ do công Filix và Thanh Bình. Bi kịch ở chỗ khi tiếng còi kết thúc trận của trọng tài Võ Quang Vinh vang lên thì hai đội bóng đổ vật xuống sân tiếc nuối. Chủ nhà HV An Giang chưa có trận thắng kể từ đầu giải thì tiếc nuối trận đấu kết thúc khi họ đang… sung, trong khi Ninh Bình thì tiếc nuối vuột mất một chiến thắng khi dẫn trước hai bàn. Với trận hòa này thì hai đội vẫn giậm chân ở vị trí của mình, đặc biệt là HV An Giang vẫn ở đáy bảng.

Trong khi đó trên sân Long An, Giám đốc kỹ thuật Goran Kopunovic của ĐT Long An đã hứng chịu một trận thua quá nặng đến 1-6 trước Hà Nội T&T. Hoàng Vũ Samson có cú hat-trick, Gonzalo có cú đúp và Văn Quyết góp một bàn. Bàn danh dự của chủ nhà do công Laerte ghi.

Sau hai trận này Hà Nội T&T sang Malaysia làm khách trước Selangor (lượt trận thứ tư AFC Cup) ngày 1-4. Ninh Bình về nhà tiếp Kelantan (ngày 2-4).

Chiều nay, V-League tiếp tục diễn ra hai cặp đấu QNK Quảng Nam - Than Quảng Ninh (16 giờ), SL Nghệ An tiếp Đồng Nai lúc 17giờ (VTC3, ĐN2 trực tiếp).

