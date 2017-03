Đấu sớm vòng 24 V-League: Ai cứu K. Khánh Hòa?

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang nằm thoi thóp dưới đáy bảng xếp hạng và chỉ có chút ưu thế chưa đá một trận. Trong bốn trận còn lại, K. Khánh Hòa có hai trận phải đá “chung kết ngược” với Hà Nội T&T và HP Hà Nội. Chiều nay trên sân nhà K. Khánh Hòa dễ thở hơn khi tiếp Đồng Tháp đã trụ hạng an toàn và dám thanh lý sớm ngôi sao lớn nhất của đội là Samson.

Những năm 1990, 2000, Khánh Hòa có biệt danh là vua trụ hạng nhờ có nhiều mối quan hệ tình cảm và sẵn nội lực có “số má” của một đội bóng có cái đầu chiến lược bậc thầy nơi ông giám đốc Sở TDTT thời bấy giờ. Họ luôn biết cách thoát hiểm vào giờ chót để tồn tại.

K. Khánh Hòa gặp lại Đồng Tháp nhưng đối thủ lớn nhất của K. Khánh Hòa là chính mình. Ảnh: XUÂN HUY

K. Khánh Hòa lên hạng lại năm 2006 và mùa nào cũng tà tà về đích ngon lành. Ở nhiều mùa giải, K. Khánh Hòa thường có những lúc tăng tốc ngay từ đầu và luôn nằm chiếu trên. Mùa này lượt đi họ ở chiếu trên nhưng lượt về lại trôi xuống đáy.

K. Khánh Hòa rơi tự do không phải do chuyên môn mà là do nội bộ đang gặp phải những bất ổn quanh chuyện lương, thưởng phân chia không đều theo sức lao động. Nhiều cầu thủ bất mãn ra mặt với mức ưu đãi cho một tuyển thủ gấp hơn ba lần sau mỗi trận thắng, dù thời gian trên sân lẫn chấm công là như nhau (!?).

Một vài cầu thủ xong mùa này là hết hợp đồng đã chọn cách ứng xử tiêu cực để trả đũa. Nó khiến cho lối chơi của K. Khánh Hòa khó hiểu như bốn ngày sau trận thắng đội mạnh SHB Đà Nẵng thì lại thua trận cầu 6 điểm trước Hà Nội ACB. Chính vì mưu sự bất thành của người trong cuộc đã bắt buộc họ phải gồng mình ra chặn đường tiến của Hà Nội T&T thà mất bạn còn hơn mất ngôi “vua”.

May mắn cho K. Khánh Hòa ở bốn trận còn lại có đến ba trận liên tiếp sân nhà (chiều nay gặp Đồng Tháp, ngày 10-8 đấu bù Hà Nội T&T, ngày 14-8 tiếp Thanh Hóa) và trận cuối làm khách trước HP Hà Nội.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có 23 điểm, còn bốn trận và cần 9 điểm nữa. 9 điểm cho bốn trận họ chỉ phải vượt qua một đối thủ duy nhất là chính họ. Và chính K. Khánh Hòa mới cứu được mình chứ không phải ai khác kể cả ông tổng thư ký có bố từng là giám đốc Sở TDTT Khánh Hòa gắn liền với truyền thống đội bóng này.

- NaviBank SG - Hà Nội T&T Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn cơ hội rượt đuổi ngôi vô địch nếu vượt qua trận này. Nội lực và tham vọng của Hà Nội T&T mạnh hơn hẳn sẽ không khó cho khách lấy điểm. - Thanh Hóa - HA Gia Lai Hai đội đã trụ hạng an toàn và chỉ còn tranh chấp thứ hạng. HA Gia Lai sau trận thắng K. Khánh Hòa bị tổn thất lực lượng lớn trong khi Thanh Hóa để phó tướng Đàm Văn Hải lên dẫn dắt ba vòng cuối. - V. Ninh Bình - SL Nghệ An Chủ nhà sắp về đích khi chỉ cần bỏ túi 3 điểm trong ba trận còn lại trong khi SL Nghệ An lại rất ngại hụt chân để Hà Nội T&T níu áo. Cửa cho chủ nhà lớn hơn nhất là còn có doping tiền thưởng từ bầu Trường. GH - TT

ĐĂNG HUY