Đấu sớm vòng 4 V-League: Khách đãi chủ

Ba mùa bóng qua, chủ sân Nha Trang chưa từng thắng đối thủ khó chịu Sông Lam Nghệ An bởi lối chơi máu lửa và không ngại va chạm. Khách chiều qua hụt hẫng lực lượng do không có trung vệ kỳ cựu Huy Hoàng và tiền vệ năng nổ Trọng Hoàng do chấn thương. Như thường lệ, họ vẫn áp đặt thế trận lên đối thủ bằng lối chơi áp sát chặt chẽ và lên bóng nhanh. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của cả hai đội đều thiếu chuẩn xác hoặc không đủ hiểm để khuất phục các thủ môn, trừ một lần Hữu Chương (K.KH) tung vô-lê cực đẹp lại đưa bóng tìm vào cột dọc đội khách.

Phút 76, Mạnh Tú vào thay Ngọc Điểu và chỉ 10 phút sau (phút 86), đã đón quả phạt góc của Tấn Tài đánh đầu tung lưới thủ môn Đức Thắng ghi bàn duy nhất cho chủ nhà K.Khánh Hòa. Những nỗ lực cuối cùng của khách chỉ là một pha độc diễn của Đình Đồng phá vỡ hàng thủ chủ nhà nhưng cú sút lại bật cột.

K.Khánh Hòa với bài hai đánh một đã soán ngôi SLNA. Ảnh: XUÂN HUY

Thắng trận này, K.Khánh Hòa có 9 điểm, tạm soán ngôi đầu của Sông Lam Nghệ An.

Trong khi đó, thầy trò Phan Thanh Hùng đến làm khách tại Thanh Hóa cũng bị thua vào những phút cuối do các cầu thủ mất tập trung. Chủ nhà khuyết… HLV Lê Thụy Hải trong khu vực kỹ thuật do còn án kỷ luật của VFF nhưng vẫn chơi rất nhuần nhuyễn và giàu quyết tâm. Họ không nôn nóng dâng cao cũng không để cho đối phương nhiều khoảng trống và tập trung khóa chặt đường vào khung thành đội nhà.

Kiểu đá rình rập chờ thời của LS Thanh Hóa gây khó khăn rất nhiều cho nhà đương kim vô địch. Cho đến khi đối thủ có dấu hiệu lơ đãng, Đình Tùng nhanh nhảu tận dụng cú phá bóng hỏng của Văn Biển tung cú sút đẹp ghi bàn thắng duy nhất cho LS Thanh Hóa.

Phút 90, Văn Hiển của chủ nhà chịu thẻ vàng thứ hai phải rời sân nhưng 3 phút bù giờ là quá ngắn ngủi cho Hà Nội T&T tìm bàn gỡ.

Hai cái thua của hai đại diện của bóng đá Việt Nam tại AFC Cup (Hà Nội T&T và SLNA) đúng vào giai đoạn phân thân ở sân chơi trong nước và quốc tế. Sân chơi luôn mài mòn thể lực các cầu thủ mà nếu không tính kỹ thì dễ mất cả chì lẫn chài.

ĐĂNG HUY - THANH THANH