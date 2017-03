Đấu sớm vòng 5 V-League: Ngựa ô sân cỏ

Ngược lại, một số đội có truyền thống và giàu tham vọng vẫn chưa thể hiện đúng phong độ của mình.

Trận đấu lúc 16 giờ 30 hôm nay (15-2) trên sân Chi Lăng là một minh chứng rõ nét giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng luôn lo lắng khi vắng át chủ bài Merlo do chấn thương trong khi Than Quảng Ninh đang chễm chệ ngôi nhì.

Nỗi niềm lớn nhất của Than Quảng Ninh không phải về chuyên môn mà gặp rắc rối về tiền bạc khi nhiều cầu thủ không vui với quyết định giảm thời hạn hợp đồng của lãnh đội. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn siết tay hứa với thầy Nghĩa sẽ chơi không buông thả vì tình cảm của giới hâm mộ bóng đá Quảng Ninh lớn quá. Nếu họ không sa sút tinh thần do tác động từ cách xử lý chưa khôn khéo của cấp trên, Than Quảng Ninh đủ sức lấy điểm của chủ sân Chi Lăng.

Khó nhất cho chủ nhà chiều nay là trên sân An Giang đang giữ một kỷ lục buồn sau ba trận ra quân vẫn chưa biết ghi bàn và đang xếp cuối bảng. Thầy trò Nhan Thiện Nhân đã thế lại còn phải tiếp đội đầu bảng Thanh Hóa chơi phòng ngự rất khó chịu (VTC3 trực tiếp 16 giờ). Điểm yếu của An Giang là sự hòa hợp chưa tốt giữa nội và ngoại binh lẫn khả năng dứt điểm quá kém của các chân sút. Chủ nhà nôn nóng sẽ rất dễ sập bẫy phản công của khách.

GIA HUY