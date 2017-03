Đấu sớm vòng 7 V-League: Nghèo bàn thắng!

Hai trận đấu muộn hôm nay (27-2) Thanh Hóa - ĐT Long An (VTV6 trực tiếp 16 giờ): Khi Thanh Hóa hòa không bàn thắng với chủ nhà Hải Phòng ở vòng đầu tiên, ai cũng nghĩ đấy là chuyện bình thường vì đẳng cấp của học trò Mai Đức Chung chỉ có thế. Cho đến lúc Thanh Hóa làm một mạch năm trận thắng liên tiếp trước những đối thủ lớn như Hà Nội T&T, B. Bình Dương, SL Nghệ An, SHB Đà Nẵng,… thì người ta bắt buộc phải có cái nhìn khác về đội bóng xứ Thanh. Nó không còn là phong độ nhất thời nữa mà chính xác phải là những tính toán có chủ đích và hiệu quả của thầy trò Mai Đức Chung. Thanh Hóa dẫn đầu bảng xếp hạng từ sau vòng ba và hiện có 16 điểm, hơn đội nhì bảng Than Quảng Ninh tới 5 điểm. Chiều nay, họ tiếp tục có cơ hội gia tăng điểm số khi chỉ tiếp một ĐT Long An què quặt và thiếu sức sống. Đội khách đá sáu trận rồi vẫn chưa biết thắng, phần lớn vắng nhiều trụ cột do chấn thương trong khi hàng công dứt điểm còn vụng về. Lần lượt Tài Em, Việt Thắng, Thanh Giang chưa thể ra sân và chân sút hay nhất Danny nếu có hết đau thì cũng không chắc phong độ ổn định. Thế nên ĐT Long An chiều nay có bại trận trên sân Thanh Hóa thì chẳng có gì bất thường. Trận đấu còn lại, Đồng Nai sẽ tiếp Than Quảng Ninh (VTC3 trực tiếp 17 giờ) sau hơn một tháng xa nhà đi làm khách. Sự háo hức mong đợi của giới hâm mộ Đồng Nai giúp cầu thủ chơi hưng phấn hơn, đặc biệt là sau trận đấu rất hay vài ngày trước lấy trọn 3 điểm trên sân của Hải Phòng. Trong khi đó, tân binh Than Quảng Ninh nổi lên là một hiện tượng với suất nhì bảng nhưng vẫn rất khó cho HLV Đinh Cao Nghĩa qua mặt đồng nghiệp lão luyện Trần Bình Sự.