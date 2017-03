David Beckham "chạy đà" cho sách mới: Vẫn quanh chuyện Sir Alex

Sir Alex chọn Daily Mail làm kênh thông tin cho cuốn My Autiobiography, còn Beckham hợp tác với tạp chí Times để quảng bá cho cuốn sách mang tên David Beckham.

Khen ngợi Sir Alex



Beckham đã sắp xếp một số cuộc phỏng vấn để chạy đà cho ngày giới thiệu sách. Sir Alex Ferguson, chiến lược gia mà Becks có thời gian dài gắn bó, tất nhiên không thể vắng bóng.



Trong tự truyện của Sir Alex, ông chủ yếu chê Beckham, rằng anh đã sao nhãng sự nghiệp ra sao từ khi bắt đầu quan hệ yêu đương với Victoria Adams. “Ngay khi một cầu thủ Man United nghĩ rằng cậu ta to hơn cả HLV thì cậu ta phải ra đi. Tôi đã đọc được ý nghĩ này trong đầu của Becks” – Sir Alex chốt lại nguyên nhân khiến ông quyết định bán Becks cho Real Madrid vào năm 2003.

Bức ảnh trong sách mới của Beckham

Trái ngược với dự đoán, Becks không hề oán thán Sir Alex nửa lời trong cuộc phỏng vấn với Times. Thay vào đó, anh ca ngợi và cảm ơn thầy cũ đã giúp đỡ mình vượt qua quãng thời gian khó khăn theo sau chiếc thẻ đỏ tại World Cup năm 1998.



France 98 là giải đấu lớn đầu tiên mà Beckham (khi đó 23 tuổi) tham dự với tư cách thành viên đội tuyển Anh nhưng đó cũng là kỷ niệm cay đắng nhất trong đời anh. Đội tuyển Anh lọt vào vòng 2 và gặp Argentina. Beckham chơi rất tốt cho đến khi xảy ra pha va chạm giữa anh và Diego Simeone của Argentina.

Beckham bị thẻ đỏ rời sân do đánh nguội Simeone và trở thành tội đồ của cả nước Anh vì sau đó “Tam sư” thất bại ở chấm phạt đền 11m. Bóng tối như bao trùm lấy sự nghiệp của Becks. Anh bị dọa giết, bị la ó, hình nộm bị đem đốt...

Nhưng dưới sự dẫn dắt của Sir Alex, Beckham đã về nhì trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA và cùng Man United giành cú ăn ba vĩ đại một năm sau đó. Beckham bởi thế không bao giờ quên ơn Sir Alex. “Ông ấy là người tuyệt vời. Ông ấy đã cho tôi sức mạnh và sự ủng hộ”.

Chỉ trích Glenn Hoddle



Khen ngợi Sir Alex không đồng nghĩa với việc sách của Becks sẽ mất đi tính hấp dẫn. Chủ đề gây tranh cãi đầu tiên của Becks là về Glenn Hoddle.

Trong cuốn tự truyện My Side ra mắt năm 2003, Becks khẳng định Hoddle chính là một trong những nguyên nhân đẩy anh vào những giờ phút đen tối nhất trong sự nghiệp. Theo Becks, Hoddle đã hướng mũi rìu dư luận Anh vào anh để biện minh cho thất bại trước Argentina.

150 Trong cuốn David Beckham, có tới 150 bức hình chưa từng được công bố cựu danh thủ muốn gửi tặng độc giả.

“Hoddle làm tôi phát bệnh, như có ai đó đâm vào dạ dày tôi. Tôi thất vọng ghê gớm. Ông ấy đã hành hạ tinh thần tôi” –Becks viết.

Sau 10 năm, quan điểm của Becks về Hoddle vẫn không thay đổi: “Ông ta không trực tiếp chỉ trích tôi, chính xác là như vậy, nhưng cách ông ta nói như muốn vạch rõ suy nghĩ rằng sai lầm của tôi khiến ĐT Anh phải trả giá. Ông ta thể hiện sự tức giận và cáu kỉnh với tôi. Đó hoàn toàn là cách làm điên rồ”.

Mong tái hiện thành công của My Side

Becks cũng bày tỏ mong mỏi rằng cuốn David Beckham sẽ đạt được thành công như cuốn tự truyện My Side.



Tháng 11/2003, My Side chính thức ra mắt và trở thành hiện tượng văn học Anh khi bán hết 103.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành. Không chỉ tại Anh, cơn sốt My Side lan rộng sang khắp châu Á và châu Mỹ.

Tháng 4/2004, My Side trở thành cuốn tự truyện bán chạy nhất mọi thời đại. Ba năm sau, cuốn tự truyện của Becks đứng thứ ba trong danh sách những tác phầm gối đầu giường thuộc loại tự truyện, chỉ sau The Blunkett Tapes của cựu Bộ trưởng Bộ nội vụ Anh và My Life của cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton.

Năm 2009, 6 năm kể từ khi My Side ra đời, cuốn sách vẫn không ngừng thu hút các khán giả nhí. Theo một cuộc thăm dò của hệ thống siêu thị sách dành cho thiếu nhi tại Anh quốc, có hơn nửa số độc giả nhí tại Anh coi My Side là cuốn sách yêu thích của mình.

Cuốn David Beckham có tái lập được thành công đó hay không vẫn còn phải chờ đợi. Ngày 30/10 tới, Becks sẽ chính thức giới thiệu nó trước công chúng.

Theo Cẩm Oanh (TT&VH Online)