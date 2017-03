David Beckham: Rắc rối chất chồng

Quyết tâm kiện ả gái gọi cùng tờ tạp chí In Touch cho đến cùng, Becks đâu ngờ rằng tên của anh cũng đã được nhắc đến trong một lá đơn khác, nhưng không phải từ Irma Nici, mà là của tay luật sư giàu có Kambiz Shabani. Luật sư 42 tuổi này đã cáo buộc tiền vệ LA Galaxy có quan hệ bất chính với vợ của mình, Shery Shabani - một nhà thiết kế trang sức cho các ngôi sao Hollywood. Kambiz Shabani tin rằng mình đã bị Becks cắm sừng Tuy nhiên, Shery một mực phủ nhận thông tin này và cho rằng ông chồng của mình là “hoang tưởng” và “ghen quá hoá cuồng”. Người đẹp 33 tuổi cũng cho biết thêm, hồi tháng Năm vừa qua, ông chồng có máu “Hoạn Thư” của mình thậm chí còn cố tình cho ôtô của mình lao vào xe Becks khi ngôi sao xứ Sương mù đến trường đón 3 cậu quý tử.Gia đình Shabani cũng có một cậu con trai và một cô con gái đang theo học cùng trường với những đứa trẻ nhà David. Nhà thiết kế Shery Shabani Một người bạn của Becks cho hay, đúng là giữa hai người có chút quen biết do có con học chung một trường. Nhưng như vậy không có nghĩa là David và Shery có quan hệ bất chính. Có lẽ do lo sợ sút hút khủng khiếp từ chàng tiền vệ hào hoa xứ Sương mù, ông chồng của nhà thiết kế trang sức này mới ghen tuông điên cuồng đến vậy. Đơn xin ly hôn của Shery trình lên toà án Theo lời kể của Shery, cô không thể chịu nổi thói nghi ngờ đến bệnh hoạn của ông chồng. Trong đơn xin ly hôn của mình, Shery dẫn chứng về sự ghen tuông điên loạn của Kambiz Shabani. “Kambiz đã biến sinh nhật của tôi trở thành một kỉ niệm vô cùng tồi tệ. Anh ta điên cuồng la hét: “Tôi biết vì sao cô lại buồn rồi. Có phải vì cô không nhận đựoc tin nhắn chúc mừng của cái thằng cha Beckham chết tiệt ấy. Sao cô không đề nghị David gửi cho cô một bức hình khoả thân của gã làm quà mừng sinh nhật nhỉ”. Gia đình Becks liên tục bị kéo vào rắc rồi “Bắt đầu từ năm 2010, anh ta liên tục tra hỏi tôi về mối quan hệ với Beckham. Tệ hại hơn, những cuộc tra tấn tinh thần ấy thường xuyên diễn ra trước mặt đám trẻ. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa”. Trước lời cáo buộc vô căn cứ của Kambiz Shabani, Becks khẳng định anh không phải là người thứ ba khiến gia đình vị luật sư này tan vớ. Trả lời phỏng vấn phóng viên tờ Daily Mail, tiền vệ nổi tiếng này cho biết: “Giống như câu chuyện vừa rồi của Irma Nici, tất cả chỉ là sự bịa đặt. Lại thêm một câu chuyện ra đời từ sự tưởng tượng phong phú”. Đã 6 năm kể từ vụ scandal sex với nữ thi kí xinh đẹp Rebecca Loos, những thông tin liên quan tới cuộc sống tình ái của David Beckham mới lại bị dư luận và báo giới nhòm ngó nhiều như thời điểm hiện tại. Bất chấp điều đó, Becks vẫn tiếp tục được là gương mặt đại diện cho Anh quốc trong chiến dịch giành quyền đăng cai WC 2018. Theo Trang Trần (Bongdaso)