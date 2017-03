David Moyes "giải quyết chế độ" cho Vidic

Theo Hữu Hải (Bóng đá số)



Từ cuối mùa giải 2012/13 đã xuất hiện rất nhiều tin đồn bất lợi về tương lai của Vidic ở Old Trafford. Theo những nguồn tin này, trung vệ người Serbia không còn nằm trong kế hoạch của David Moyes và được Milan hỏi mua.Trong những lần xuất hiện trên báo giới, Vidic luôn một mực tha thiết ở lại Old Trafford. Và ý nguyện của trung vệ này đã thành hiện thực. Theo Observer, sau một vài cuộc trao đổi với Vidic và người đại diện của trung vệ này, M.U đã đi đến quyết định gia hạn hợp đồng mới với anh.Hợp đồng cũ của Vidic cới M.U còn thời hạn 1 năm nữa. Vidic sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 11 tới.Theo luật bất thành văn của M.U cũng như nhiều đội bóng Premier League, họ chẳng bao giờ gia hạn quá 1 năm với những cầu thủ trên 30 tuổi. Vì thế Quỷ đỏ cũng chỉ quyết định dành cho cựu trung vệ Spartak Moscow hợp đồng gia hạn 1 năm, đến mùa Hè 2015.Hai mùa giải gần đây Vidic liên tục bị chấn thương hành hạ. Đích thân Sir Alex từng khẳng định, học trò của mình không thể lấy lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương.Về chiếc băng thủ quân M.U mà Nemanja Vidic đang nắm giữ ở Old Trafford, David Moyes vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc để trung vệ Serbia đảm trách nhiệm vụ này hay giao cho một cầu thủ khác.