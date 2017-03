Đây là lý do M.U nên giữ Rooney ở lại

Cuộc chia ly giữa M.U và Sir Alex đang kéo theo những hệ lụy mà trước mắt có thể là cuộc cách mạng lớn về nhân sự. Người đầu tiên có thể phải chia tay Old Trafford là Wayne Rooney, tiền đạo không còn muốn khoác lên mình màu áo đỏ sau 9 mùa giải gắn bó.

Đó cũng là nhiệm vụ nan giải đầu tiên mà David Moyes phải đối mặt khi cập bến Old Trafford. Kể từ khi M.U chiêu mộ Van Persie, Rooney không còn là sự lựa chọn số 1 của Sir Alex trên hàng công. Nhiều người cho rằng đã tới lúc chân sút 27 tuổi này ra đi để tạo ra một Man Utd hoàn toàn mới dưới triều đại David Moyes.

Nhưng liệu điều đó có mang lại sự hiệu quả như kì vọng? Nên nhớ, Rooney là cầu thủ có vai trò và tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Old Trafford trong nhiều mùa bóng vừa qua, thậm chí vượt qua cả 2 lão tướng Paul Scholes và Ryan Giggs. Anh có thể thi đấu bất cứ vị trí nào trên hàng công Quỷ đỏ, thậm chí sẵn sàng nhường vị trí trung phong cho Van Persie.

Những hi sinh thầm lặng của Rooney xứng đáng được hưởng những lời ngợi ca thay vì trách cứ, ngay cả khi anh "nhẫn tâm" dứt áo rời Old Trafford. Chưa cần nói tới tầm ảnh hưởng, những thống kê dưới đây đã phần nào chỉ ra vai trò quan trọng của chân sút 27 tuổi này.

Kể từ khi gia nhập Old Trafford hồi mùa Hè 2004, Rooney đã có tổng cộng 252 lần có mặt trong đội hình xuất phát của Quỷ đỏ. Trong những trận đấu đó, Man Utd đạt hiệu suất chiến thắng 72%. Nhưng khi không có Rooney trong đội hình xuất phát (82 trận), hiệu suất chiến thắng của Quỷ đỏ chỉ là 62%. Tính ra, Rooney đã mang về trung bình 2,3 điểm/trận cho M.U mỗi khi được Sir Alex trao cơ hội.

Trong 9 mùa giải gắn bó cùng Old Trafford, duy chỉ có 2 mùa giải (2006-07 và 2008-09), Rooney có hiệu suất chiến thắng kém hơn khi được ra sân. Nhưng đó là giai đoạn Man Utd vẫn còn niềm hi vọng lớn mang tên Cristiano Ronaldo. Ở mùa giải này, nhiều CĐV Man Utd đề cao vai trò của Van Persie. Nhưng Rooney cũng có hiệu suất chiến thắng khá cao khi góp mặt trong đội hình xuất phát (77% so với 73%).

Những thống kê trên đã phần nào chỉ ra vai trò của Rooney dù anh không còn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công Man Utd. Cộng với việc Sir Alex đã ra đi, việc giữ Rooney ở lại là nhiệm vụ cấp bách của Man Utd.

Tỉ lệ thắng của Man Utd khi có và không có Rooney trong 9 mùa giải vừa qua

Theo Thành Nam (Bongdaso)