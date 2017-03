De Gea bị "đòn oan"

Hôm 11/2 vừa qua, M.U thắng Liverpool 2-1 trong trận cầu đáng chú ý nhất vòng đấu 25 Premier League. Nhưng chiến thắng này đã hoàn toàn bị lu mờ bởi những vấn đề ngoài chuyên môn. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Suarez từ chối bắt tay với Evra khi hai đội chào nhau trước trận bởi sau tình huống này, hàng loạt sự cố không hay đã xảy ra.

Thủ thành De Gea- Ảnh Getty

Theo tin từ tờ Sun, các cầu thủ của Man United đã xảy ra một vụ tranh cãi gay gắt trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu và “nạn nhân” là thủ thành trẻ David De Gea. Khi thủ môn này bước vào phòng thay đồ tại sân Old Trafford thì đã có tranh cãi nổ ra và ngay lập tức anh bị tấn công. Sự việc này dẫn đến việc cầu thủ của hai đội lao vào nhau đòi ăn thua. May sao, lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời để giải quyết xung đột.