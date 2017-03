De Gea ở lại M.U, Ramos trục trặc hợp đồng với Real Madrid

Thủ thành David de Gea sẽ ở lại M.U thêm một mùa giải nữa.

Theo tờ báo thân Real Madrid, AS (Tây Ban Nha), M.U đã quyết định giữ thủ thành David de Gea ở lại CLB mà không bán cho Real Madrid bất chấp họ có thể mất trắng cầu thủ này vào mùa giải sau. Lí do được đưa ra là bởi M.U tin rằng nếu có De Gea trong đội hình, đội chủ sân Old Trafford có thể giành chức vô địch Premier League mùa giải tới. Như vậy, thông tin De Gea sẽ ở lại M.U 1 mùa trước khi sang Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do đang dần trở thành hiện thực.

Cũng theo tờ AS, trong một diễn biến khác, Man United đã sống lại hi vọng sở hữu trung vệ Sergio Ramos khi Real Madrid từ chối cung cấp bản hợp đồng mới trị giá 135.000 bảng/tuần cho cầu thủ này. Điều này khiến Ramos cảm thấy cực kỳ thất vọng nhưng lại là tin vui với M.U, CLB vốn rất kết và muốn có được hậu vệ 29 tuổi này.

Ramos thất vọng vì không được Real Madrid nâng lương đúng như ý muốn.

Nhiều người tin rằng, Ramos sẽ được sử dụng như là một phần của vụ chuyển nhượng David de Gea giữa M.U và Real Madrid. Tuy nhiên, dường như đây là 2 giao dịch khác nhau hoàn toàn.

Hiện Man United đang rất cần một trung vệ đẳng cấp thế giới để hoàn thiện đội hình của mình chuẩn bị cho mùa giải mới và Ramos vẫn là mục tiêu số 1 của M.U.