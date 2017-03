De Rossi châm biếm tình cảnh của Man Utd

Cầu thủ người Italy De Rossi.

Trong một bài phỏng vấn mới đây với tờ Corriere dello Sport, tiền vệ Daniele De Rossi cho biết: "Thật may là tôi không tới Man Utd, nếu không thì giờ này tôi sẽ chết mất. Đầu hè tôi có ý định chuyển sang Anh vì thấy không thoải mái ở Italy, không thấy gắn bó với các đồng đội và người hâm mộ".

Tháng 7 năm nay, "Quỷ đỏ" trong nỗ lực tìm kiếm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp có nhắm mua De Rossi nhưng cuối cùng thương vụ đổ bể vì David Moyes lại thích cậu học trò cũ Fellaini hơn.

Câu nói đùa của tiền vệ 30 tuổi có lẽ muốn so sánh tình cảnh của hai CLB AS Roma và Man Utd lúc này. Trong khi đội bóng thủ đô Italy đang đứng thứ 2 trên bảng điểm Serie A, kém đội dẫn đầu Juventus 5 điểm thì đội chủ sân Old Trafford đang đứng thứ 7 tại giải quốc nội, thua đội đầu bảng đến 11 điểm.

Hiện tại, tuyến giữa của Man Utd ngoài Michael Carrick vừa bình phục chấn thương thì không còn ai có thể tạo sự tin tưởng. Fellaini được đưa về với giá 27 triệu bảng nhưng không thể hiện giá trị tương xứng. Truyền thông xứ sương mù cho hay David Moyes đang nhắm đến tài năng trẻ Ross Barkley của Everton và tiền vệ Vidal của Juve trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Theo Hữu Nhơn (VNE)