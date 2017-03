Dẹp bỏ hiềm khích, Rooney lên tiếng ca ngợi Sir Alex

Như đã biết, Rooney đã có những hiềm khích với Sir Alex trong giai đoạn cuối triều đại của HLV người Scotland ở Old Trafford. Tới mức, “gã Shrek” đã có ý định rời khỏi Old Trafford. Tuy nhiên, cuối cùng, sự xuất hiện của David Moyes cùng việc gia hạn hợp đồng với mức lương “khủng” đã níu chân R10 ở lại Old Trafford.



Rooney biết ơn Sir Alex



Kể từ thời điểm đó tới nay, Wayne Rooney vẫn không hề có ý định chủ động làm lành với ông thày cũ. Tuy nhiên, ngày hôm nay, tiền đạo 29 tuổi đã bất ngờ lên tiếng ca ngợi Sir Alex là “HLV xuất sắc nhất lịch sử”, “một con người vĩ đại”. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng coi “ông già gân” là người đóng vai trò quan trọng nhất giúp phát triển sự nghiệp của mình.

Wayne Rooney cho biết: “Đối với tôi, ông ấy cực kỳ quan trọng, Tôi rất biết ơn ông ấy đã chiêu mộ và tiếp thêm niềm tin cho tôi. Tôi cho rằng ông ấy là HLV kiệt suất, người đã giúp tôi cũng như tất cả các cầu thủ rất nhiều.

Khi tới đây, tôi vẫn còn rất trẻ. Cùng với đó, CLB cũng có vài cầu thủ trẻ khác. Ông ấy đã gắn kết tất cả, giúp MU trở thành cỗ máy bất khả chiến bại. Sir Alex là HLV tốt nhất mà tôi từng biết tới.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tới Old Trafford. Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi và Sir Alex đã cùng nhau đi trên chiếc xe hơi của ông ấy. Tôi vô cùng hồi hộp nhưng HLV này đã giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều”.

Theo H.Long (Dân Trí / Telegraph)