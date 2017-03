Derby Manchester, tâm điểm cuối tuần

Gặp Wolves là cơ hội để Arsenal (giữa) tích điểm chờ M.U hụt chân



Theo Hồng Nhung (Báo Bóng đá)



Ngay sau đợt tập trung và thi đấu cấp ĐTQG, vòng 27 Premiership được hâm nóng với đại chiến Man United - Man City. Đá sớm, 2 đại gia của thành Manchester chịu thua thiệt đủ đường. Thứ nhất, các ngôi sao về làm nghĩa vụ quốc gia của mỗi đội có ít hơn thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức lực và hưng phấn. Thứ hai, những kẻ chạy marathon cùng họ trong cuộc đua vô địch có cơ hội “tọa sơn quan hổ đấu” trước khi xung trận.Chưa biết kết cục của cuộc so găng đỉnh cao giữa M.U và M.C ra sao, nhưng ít nhất sẽ có một kẻ bị kéo lùi lại phía sau khi thua hoặc thậm chí nếu trận đấu hòa, cả 2 sẽ tự níu chân nhau. Nhìn trận derby Manchester theo cách đó sẽ tạo ra ít nhiều lợi thế tâm lý cho Arsenal, Chelsea hay Tottenham, Liverpool. Vòng 27 này, đối thủ của nhóm đua tranh ngôi vô địch và Top 4 trên không quá nặng ký, tức cơ hội giành trọn 3 điểm cho họ là rất lớn.Trên lý thuyết, Arsenal, Liverpool khó có thể đánh mất điểm trước hay kẻ hiện nằm trong nhóm xuống hạng là Wolves và Wigan. Chelsea và Tottenham gặp khó khăn hơn đôi chút khi phải làm khách của lần lượt trước Fulham và Sunderland, nhưng so sánh lực lượng quá chênh lệch là một bảo đảm để niềm tin cho The Blues hay Spurs tăng lên. Nên nhớ, Fulham đã không còn lì lợm, và Sunderland cũng đã chẳng còn Darren Bent.Có điều, thực tế mùa này chứng minh một trong những nguyên nhân giúp M.U vẫn vững vàng trên ngôi đầu bảng với khoảng cách an toàn là các đối thủ trực tiếp toàn “tự bắn vào chân mình”. Vòng trước, đáng lẽ Arsenal đã rút ngắn được cách biệt điểm số với M.U xuống còn 2 điểm, mở ra hy vọng vượt lên ở vòng 27 này. Tuy nhiên, lúc M.U bất ngờ thua Wolves, chẳng hiểu sao Pháo thủ lại có thể để Newcastle gỡ liền 4 bàn khiến họ mất 2 điểm nghiệt ngã.Chelsea thậm chí còn tệ hại hơn Arsenal. Mua Fernando Torres với bản hợp đồng kỷ lục CLB, nhưng ngay trận ra mắt của El Nino gặp chính đội bóng cũ, The Blues lại mắc sai lầm chết người về chiến thuật dùng người và cách tiếp cận trận đấu. Hệ quả là dù được đánh giá cao hơn, nhưng Chelsea rốt cuộc lại là kẻ chiến bại. Đánh rơi 3 điểm, thày trò HLV Carlo Ancelotti kể như đánh mất một cơ hội bằng vàng để rút ngắn khoảng cách với M.U từ 10 xuống còn 7 điểm.Trong bóng đá, những tình huống vô lý như thế vẫn thường xuyên xảy ra. Nhưng chắc những đội bóng lớn, ôm nhiều tham vọng như Arsenal, Chelsea không muốn biến nó thành thói quen. Bài học về việc phải tận dụng triệt để thời cơ luôn có giá trị cực lớn ở mọi thời điểm, trong mọi hoàn cảnh. Ngay bây giờ, điều nhóm bám đuổi M.U không thể làm được là vượt qua Quỷ Đỏ sau vòng 27. Nhưng nếu biết giành chiến thắng trước các đối thủ yếu hơn, thứ mà Chelsea, Arsenal có thể đạt được cho đến khi cuộc đua hạ màn là ngôi vị số 1. Mới tuần rồi, M.U đã nếm mùi thua trận đầu tiên!1.000 Chỉ cần giành 1 điểm trước chủ nhà Sunderland, CLB Tottenham sẽ đạt mốc 1.000 điểm trong kỷ nguyên Premiership và chính thức trở thành thành viên thứ 6 của “CLB 1.000 điểm”. Cho đến thời điểm này, “CLB 1.000 điểm” đang có 5 thành viên, với điểm số lần lượt như sau: Man Utd 1.548 điểm, Arsenal 1.361, Chelsea 1.311, Liverpool 1.262, Aston Villa 1.032. Trước vòng 27, Tottenham đã có 999 điểm.19 bàn: Berbatov (Man United)18 bàn: Tevez (Man City)11 bàn: A.Carroll (Liverpool)10 bàn: D.Bent (Aston Villa), Nolan (Newcastle), Drogba (Chelsea), van der Vaart (Tottenham), Dempsey (Fulham)Diaby (Arsenal)