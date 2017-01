Derby nhạt nhẽo

Thanh Hóa thắng trận thứ ba liên tiếp Thầy trò Petrovic trên sân nhà đã thắng Long An để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League. Chỉ trong bốn phút (từ 63 đến 67), lần lượt Uche và Văn Bình ghi bàn thắng giúp Thanh Hóa chủ động hơn trong cách chơi của mình. Danh Ngọc rút ngắn 1-2 cho đội khách Long An ở phút 85. Trái ngược với Thanh Hóa bách chiến bách thắng, HA Gia Lai có trận thua thứ ba liên tiếp trên sân nhà của Hà Nội 0-3 để yên vị cuối bảng. Các trận đấu khác vòng 3 V-League: SL Nghệ An - Sanna Khánh Hòa 2-2, Cần Thơ - B. Bình Dương 1-5, Quảng Nam - SHB Đà Nẵng 1-1, Hải Phòng - Than Quảng Ninh 2-0.