Derby Sài Gòn, 'đội Công Vinh' đã biết thắng

HA Gia Lai tiếp tục chìm Nếu như FLC Thanh Hóa có trận thắng thứ ba liên tiếp và duy trì ngôi đầu bảng thì đội bóng trẻ HA Gia Lai tiếp tục chìm tại Hàng Đẫy khi thua Hà Nội 0-3. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp qua ba vòng V-League. SL Nghệ An trên sân nhà dù dẫn trước Sanna Khánh Hòa 2-0 nhưng cuối cùng bị đội khách cưa điểm. Hải Phòng cũng có chiến thắng thứ hai khi đánh bại đội bóng mạnh Than Quảng Ninh 2-0 ngay tại Lạch Tray. Tại Tây Đô, XSKT Cần Thơ đã bị B. Bình Dương dội mưa gôn qua chiến thắng 5-1. Chủ nhà Quảng Nam đã chia điểm cùng người anh em SHB Đà Nẵng 1-1. Riêng hai đội đầu bảng: FLC Thanh Hóa gặp đội nhì bảng thì Thanh Hóa tiếp tục chiến thắng; còn Long An nhấm nháp lần bại trận đầu tiên tại V-League mùa này khi thua FLC Thanh Hóa 1-2.