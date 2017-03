Derby thành Rome, đẫm máu sân Olimpico

Luôn có sự căng thẳng ở trận Derby thủ đô

Trận đấu tại vòng 1/8 Coppa Italia vào đêm qua, trước khi AS Roma và Lazio thi đấu thì các tifosi khai cuộc bằng những màn tranh tài nảy lửa bằng máu.



Theo thông tin mà phía ANSA cung cấp thì có không dưới 100 tifosi của cả hai đội tham gia vào cuộc ẩu đả trước trận và họ chỉ dừng lại khi có sự can thiệp từ các cảnh sát. Dù không có trường hợp nào phải tử vong xảy ra nhưng có một CĐV bị đâm vào mạng sườn và được đưa đi cấp cứu ngay. May thay là CĐV đó qua khỏi.

Họ đánh nhau từ ngoài sân tới trên khán đài

Tiếp đó là một số các CĐV Roma tấn công chiếc xe buýt chở các cầu thủ Lazio, kính đã bị ném vỡ vụn nhưng không có cầu thủ nào bị làm sao.



Hiện các cơ quan vẫn đang tiến hành điều tra và chắc chắn, Lazio lẫn Roma sẽ phải chịu án phạt nghiêm khắc nhất bởi đây không phải là lần đầu, họ để vụ va chạm này diễn ra.



Một số hình ảnh của vụ xô xát trên :

CĐV đôi bên luôn dành cho nhau những hành động rất khiêu khích.

De Rossi vui mừng vì Roma chiến thắng

Theo Tử Nha (Bongda+)