Deschamps sẽ dẫn dắt Roma?

HLV Didier Deschamps

Tờ Corriere Dello Sport dẫn lời của Angelo Di Livio, người bạn thân của Deschamps: “Didier đã liên hệ với lãnh đạo AS Roma từ vài ngày qua và rất nhiều khả năng anh ấy sẽ dẫn dắt đội bóng này. Trong cuộc gặp gỡ giữa hai bên, Didier đã yêu cầu phía AS Roma không tiết lộ chuyện này trước khi Ligue 1 mùa này kết thúc (còn 1 vòng - PV), nhưng cũng bày tỏ niềm vui được trở lại làm việc tại Italia”. Theo Di Livio, vài ngày nữa sẽ có cuộc đàm phán quyết định giữa Deschamps và GĐTT Sabatini của AS Roma.



Việc Angelo Di Livio “lỡ mồm” tiết lộ vụ “đi đêm” giữa Deschamps và đội chủ sân Olimpico lập tức lan tới nước Pháp. Những tín hiệu phát đi từ sân Velodrome cho thấy Marseille đang rất sợ điều này trở thành sự thật. “Tất cả mọi người, đặc biệt là các cầu thủ đều khá hoang mang. Chúng tôi lo lắng không biết ai sẽ là HLV trưởng mùa giải tới”, tiền vệ Benoit Cheyrou phát biểu trên tờ L’Equipe. Trong khi đó, GĐTT Jose Anigo của Marselle trả lời báo giới khá chung chung: “Đi hay ở là lựa chọn của ông ấy, nhưng tôi muốn Deschamps ở lại để tiếp tục mang về thành công cho Marseille”. Cần biết rằng mối quan hệ tiềm ẩn xung đột giữa Anigo và Deschamps 2 năm qua cũng làm cựu HLV Juventus cảm thấy “khó ở” tại Velodrome.



Trước luồng thông tin trên, Deschamps vẫn giữ im lặng. Một hành động dễ lý giải trong bối cảnh Marseille còn chưa hoàn tất mùa giải. Nhưng chính sự im lặng của HLV người Pháp cũng tố cáo rằng ông không dám phủ nhận những thông tin từ Di Livio. Thực tế là Deschamps chưa bao giờ từ bỏ ý định trở lại Italia, nơi ông đã thành danh trong cả nghiệp cầu thủ lẫn HLV. Và bây giờ là thời điểm thích hợp để HLV 42 tuổi này thực hiện điều đó. Mùa giải thứ 2 cùng Marseille không còn ưu ái Deschamps, khi đội bóng của ông mất ngai vàng về tay Lille. Đằng sau nỗi thất vọng về thành tích sân cỏ là mối quan hệ không êm thấm với GĐTT Jose Anigo, là những mâu thuẫn trong kế hoạch chuyển nhượng. Hợp đồng hiện tại của Deschamps còn đến tháng 6/2012, nhưng hẳn Deschamps chẳng còn nhiều lý do để tiếp tục ở lại Velodrome.

Theo Việt Hà (Bongdaplus)