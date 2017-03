ĐHTB năm 2012 của tờ AS: Vẫn là Barca và Real

Casillas không có đối thủ ở vị trí thủ môn

Một điểm đáng chú ý nữa, Philipp Lahm (Bayern Munich) là cầu thủ duy nhất không chơi ở La Liga góp mặt. Ngoài ra, chân sút Radamel Falcao (Atletico) là cầu thủ duy nhất chơi tại La Liga, nhưng không khoác áo Barca hay Real có tên. Bất ngờ hơn khi ĐKVĐ châu Âu Chelsea không có cầu thủ nào trong đội hình trên.



Độc giả của tờ AS chọn đội hình tiêu biểu từ danh sách 55 cầu thủ chơi tốt nhất trong năm qua. Ngày 7/1 tới, FIFA sẽ công bố kết quả giải Quả bóng vàng FIFA cũng như đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới trong năm 2012. Và La Liga nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế, với Messi, Ronaldo cùng Iniesta là ƯCV sáng giá cho danh hiệu này. Kết quả giải Đội hình tiêu biểu do FIFA bầu chọn nhiều khả năng sẽ có nhiều điểm tương đồng với bình chọn của tờ AS.

Casillas được AS chọn gần như tuyệt đối ở vị trí thủ môn. Đây cũng là 1 trong 3 cầu thủ nhận được nhiều phiếu nhất (2 người kia là Messi và Iniesta) không phân biệt vị trí trên sân. Xavi về thứ 4, Ramos thứ 5, Falcao thứ 6. Đáng lưu ý là Ronaldo chỉ xếp thứ 7 về tổng số phiếu bình chọn.



Ở vị trí tiền đạo, Ronaldo được chọn nhưng xếp dưới Falcao (48.000 so với 49.000 phiếu) và Messi (65.000 phiếu). Xếp tiếp theo là Ibrahimovic, Neymar và Benzema. Ở hàng tiền vệ, Iniesta được nhiều phiếu hơn cả (66.000 phiếu), xếp trên Xavi (59.000) và Alonso (38.000). Ở hàng hậu vệ, Ramos dẫn đầu (59.000 phiếu), tiếp theo là Jordi Alba, Lahm và Pique.

Fabregas (trái) và Iniesta

Fabregas kịp dự derby Catalunya

Trận derby Catalunya giữa Barcelona và Espanyol sẽ diễn ra vào ngày 7/1 tới. Đây là trận đấu rất có ý nghĩa bởi Barcelona sẽ giáp mặt người hàng xóm khó chịu trong trận đấu đầu tiên của năm 2013. Và với riêng Barca, họ vừa đón tin vui khi Cesc Fabregas đủ sức tái xuất ở trận này.



Theo chẩn đoán ban đầu, Fabregas sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng do chấn thương ở trận Barca gặp Betis hôm 9/12/2012. Nhưng có vẻ quá trình hồi phục của tiền vệ này nhanh hơn dự kiến. Nguyên nhân là vì Fabregas đã tăng cường khối lượng tập luyện ngay cả trong đợt nghỉ Đông vừa qua.