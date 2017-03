Đi tìm số 10 cho đội tuyển Việt Nam

Và khác với thời HLV Henrique Calisto, Ngọc Thanh đã chơi khá hay. Tưởng như số áo đó đã trôi vào quên lãng, thì mới đây, Trọng Hoàng đã khiến tất cả phải thay đổi cái nhìn.







Theo Trần Hải (Thể thao & Văn hóa)

Kể từ sau khi HLV người Đức từ chức, ĐT Việt Nam được chuyển giao cho HLV Phan Thanh Hùng, nhưng chiếc áo số 10 vẫn bỏ trống, cho tới trước khi nó được HLV Hoàng Văn Phúc “phục sinh”.Kể từ ngày bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại, những người nổi tiếng nhất từng đeo áo số 10 trên bình diện ĐTQG là Lê Huỳnh Đức và “thần đồng” Phạm Văn Quyến. Nói như cựu danh thủ bóng đá Thái Lan Dusit thì: “Tôi chỉ nhớ 2 số 10, một là Đức cùng thời tôi và hai là Văn Quyến”.Đã có vài lần số áo đấu này được trao tay người khác, nhưng phần lớn đều không để lại dấu ấn, nên chiếc áo số 10 trở thành nỗi ám ảnh của tất cả.Tại AFF Cup 2008, giải đấu mà chúng ta lần đầu lên ngôi, số 10 gần như không tồn tại. Đội bóng của HLV Calisto đã đi săn bằng 2 mũi công là Việt Thắng (8) và Công Vinh (9), trong khi nhạc trưởng là Minh Phương (12). Đến thời HLV Phan Thanh Hùng (2012), số 10 vẫn là nỗi ám ảnh, mặc cho một năm trước đó, Ngọc Thanh tưởng chừng đã phục sinh số 10, nhưng Ngọc Thanh cũng không trụ lại được lâu, sau khi HLV Goetz từ chức (vì thất bại của ĐT U23 Việt Nam ở SEA Games 26, giải đấu mà Văn Quyết đã đeo áo số 10).Trong triết lý bóng đá cổ điển, người giữ vai trò quan trọng nhất với lối chơi của đội bóng mới được trao số 10. Từ thời Pele, đến Maradona, Platini… ngày trước đến Zidane, Rooney sau này. Theo đó, số 10 cổ điển vừa là người giữ nhịp trận đấu, điều phối và chuyền bóng, đồng thời đảm đương luôn chức năng ghi bàn. Nhưng, với bóng đá hiện đại, khi sự can thiệp của khoa học trong lối chơi ngày càng rõ nét, hệ thống vận hành chiến thuật linh động hơn, mẫu cầu thủ số 10 hay “chín rưỡi” gần như cũng bị triệt tiêu luôn.Ví như Trọng Hoàng chẳng hạn. Trong màu áo SLNA, Hoàng đeo áo số 9, mặc dù anh không chơi trung phong cắm. Ở ĐTQG lần này, số áo của Trọng Hoàng là 10, dù anh xuất phát ở hàng lang cánh phải và có xu hướng bó vào trong.Cú đúp bàn thắng vào lưới Qatar mới đây cho thấy Trọng Hoàng chơi khá hiệu quả khi hoạt động tự do và được phép làm điều mình muốn. Tất nhiên, đòi hỏi Hoàng trở thành một chân chuyền hay chuyên gia giữ nhịp nữa là quá khó. Ít nhất, tiền vệ xứ Nghệ đã khơi gợi lại hình ảnh gần với một số 10 cổ điển.Đàn anh Văn Quyến, một đồng hương Nghệ An, đã từng khiến số 10 bị trôi vào lãng quên, vậy tại sao không phải là Trọng Hoàng sẽ giúp số áo này phục sinh?