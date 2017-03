Didier Drogba có thể trở lại Chelsea

Drogba chụp hình cùng các đồng đội cũ

Lần quay trở lại Tây London lần này của Didier Drogba, hiện đang chơi cho đội bóng Trung Quốc, Shanghai Shenua, thực tế là muốn tìm một câu lạc bộ Premier League để tập luyện cùng nếu như đội tuyển Bờ Biển Ngà vượt qua vòng loại giải Vô địch các quốc gia Châu Phi (CAN).



Giải vô địch của Trung Quốc sẽ kết thúc vào tháng 11 và Drogba sẽ cần phải duy trì tập luyện chuẩn bị cho CAN, sẽ được tổ chức tại Nam Phi từ ngày 19/01 năm sau.



Chắc chắn, chân sút người Bờ Biển Ngà sẽ hỏi Roberto di Matteo đầu tiên liệu anh có thể tập luyện cùng các đồng đội cũ tại sân tập Surrey hay không sau khi chia tay sân Stamford Bridge 3 tháng trước trong hình ảnh người hùng đã giúp The Blues đăng quang tại Champions League.

Nicolas Anelka và Drogba có thể sẽ sớm chia tay Shanghai Shenua

Nhưng điều được dư luận quan tâm nhất, là chuyền viếng thăm của Drogba tại khu tập luyện Cobham rất có thể là dấu hiệu báo trước một cuộc tái hợp đội bóng Tây London của tiền đạo 34 tuổi.



Tại Trung Quốc, thượng tầng Shanghai Shenua đang diễn ra cuộc chiến quyền lực và nó rất có thể dẫn đến kết cục đội bóng này rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính. Chủ tịch đội bóng, Zhu Jun hiện đang sở hữu 28,5% cố phần đã yêu cầu được kiểm soát đội bóng nhiều hơn sau khi đã đầu tư 60 triệu bảng trong 5 năm qua.



Nếu không được đáp ứng, vị tỷ phú này sẽ ngừng đổ tiền vào đội bóng, đồng nghĩa Shanghai Shenua không còn khả năng tài chính hùng mạnh như trước và sẽ buộc phải sớm bán Didier Drogba và một cựu tiền đạo Chelsea khác, Nicolas Anelka vì không thể kham nổi mức lương 250.000 bảng mỗi tuần cho mỗi người.



Vì vậy, sự xuất hiện của Drogba tại Cobham, trong thời gian chờ đổi chuyến bay để tới Senegal chuẩn bị cho trận vòng loại CAN Cup được cho là dấu hiệu chân sút sẽ quay trở lại khoác áo Chelsea.

Theo Đ.H (Bongdaplus)