Điểm mặt những thương vụ MU bị “nẫng tay trên” vào phút chót

Paul Gascoigne (1988)

Paul Gascoigne là tài năng mà HLV Alex Ferguson si mê nhất trong quãng thời gian đầu ông nhậm chức ở MU. Thậm chí, thời điểm đó, Sir Alex gần như đã thuyết phục được Gazza gia nhập MU. Tuy nhiên, cuối cùng, thương vụ này đã bị lật kèo phút chót vì Tottenham đã tặng bố mẹ cầu thủ này 1 căn nhà.

Alan Shearer (1992, 1996)



Không phải 1 mà là 2 lần MU đã vồ hụt huyền thoại của bóng đá Anh dù họ nắm trong tay lợi thế khá lớn. Vào năm 1992, do quá rụt rè trong vụ ngã giá tiền đạo này, MU đã để mất Alan Shearer (khi ấy khoác áo Southampton) vào tay của Blackburn. Cần phải nhấn mạnh rằng, Blackburn chỉ mất đúng 3,4 ngày hoàn tất thương vụ này. Tới năm 1996, MU tiết tục thất bại trong cuộc đua giành Alan Shearer với Newcastle.

Ronaldinho (2003)



Thời điểm năm 2003, đã có lúc đích thân Sir Alex đã lên tiếng khẳng định rằng MU gần như đã có được Ronaldinho. Thế nhưng, Barcelona lại tỏ ra cao hơn trong vụ này. Đầu tiên, CLB xứ Catalan chấp nhận trả khoản phí cho anh trai và đồng thời là người đại diện của cầu thủ này de Assis. Sau đó, phía Barcelona tiếp tục gửi tới PSG lời đề nghị cao hơn so với “Quỷ đỏ”. Cuối cùng, tất cả đã đủ sức nặng để buộc Ronaldinho bay tới Nou Camp thay vì Old Trafford. Dù sao, MU cũng an ủi vì sau đó họ đã tìm ra người thay thế xứng đáng, đó là C.Ronaldo.

Arjen Robben (2004)

MU và Chelsea cùng tham gia cuộc đua song mã thương vụ này. Bản thân Robben cũng khá hào hứng với viễn cảnh gia nhập Old Trafford, thậm chí, anh từng có buổi nói chuyện với Sir Alex. Thế nhưng, lời đề nghị 7 triệu bảng của MU đã bị mức giá 18 triệu bảng của Chelsea “đè bẹp”. Robben lên đường sang Stamford Bridge không lâu sau đó.

Obi Mikel (2006)

Ngày 29/4/2005, chỉ vài ngày sau khi Mikel tròn 18 tuổi, MU thông báo họ đã đạt được thỏa thuận với cầu thủ này và Mikel sẽ gia nhập Old Trafford vào tháng 1/2006 với mức phí 4 triệu bảng. Tuy nhiên, sau đó, Chelsea đã xúi cầu thủ này phá vỡ thỏa thuận ký kết để tới đầu quân cho CLB. Sau đó cả hai “ông lớn” bóng đá Anh đã vướng vào những vụ tranh cãi, kiện tụng. Cuối cùng, FIFA đã phán xét cho Mikel được tự do lựa chọn CLB và anh đã tới Stamford Bridge.

Gareth Bale (2007)



Có lẽ MU phải rất nuối tiếc vì từng hụt mất Bale trong quá khứ. Năm 2007, khi Southampton ngỏ ý muốn để “sao trẻ” này ra đi với mức phí 10 triệu bảng, “Quỷ đỏ” đã lắc đầu (dù cho họ là đội nhiệt tình nhất). Tottenham đã nắm bắt thời cơ này để sở hữu tia chớp người xứ Wales. Giờ đây, giá trị của Bale đã tăng lên gấp nhiều lần.

Eden Hazard (2012)

Không phải Chelsea, MU mới là CLB đầu tiên dạm hỏi Eden Hazard và chiếm thế thượng phong trong thời gian dài ở thương vụ này. Tuy nhiên, vì “nâng lên đặt xuống” quá nhiều mà “Quỷ đỏ” đã bị CLB thành London “nẫng tay trên” khi Chelsea “mạnh dạn” chi 40 triệu euro để thuyết phục Lille.

Lucas Moura (2012)

Mùa Hè năm 2012, những thông tin Lucas Moura tới MU xuất hiện nhan nhản trên mặt báo, đội bóng của HLV Alex Ferguson cũng đã được được thỏa thuận với nhân với cầu thủ này. Tuy nhiên, cuối cùng mức phí 35 triệu euro của Sao Paulo đã khiến “Quỷ đỏ” chùn bước. Lucas Moura đạt được thỏa thuận với PSG trong quãng thời gian cuối “phiên chợ” Hè với chính thức gia nhập đội bóng này vào mùa Đông vừa qua.

James Rodriguez (MU)

James Rodriguez cũng là thương vụ của MU khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực. Tuy nhiên, cuối cùng, những đồng tiền của Monaco đã “phá hỏng” mọi tính toán của đội chủ sân Old Trafford.

Theo H.Long (Dân trí)