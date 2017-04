Diễn biến quanh vụ Ashley Cole bắn bị thương sinh viên

Như đã đưa tin, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra ngay trong phòng thay đồ ở sân tập Cobham của Chelsea. Hậu vệ ngôi sao, Ashley Cole làm bị thương cậu thực tập sinh Tom Cowan bằng khẩu súng trường hơi 22 ly. Tờ News of The World cho hay, ngay sau tai nạn, Tom đã nhận được sự chăm sóc của các nhân viên y tế The Blues tại tư gia nhằm tránh sự nhòm ngó của dư luận. Tuy nhiên, nỗ lực bưng bít của Chelsea đã bất thành khi báo giới vẫn phát hiện ra vụ việc.

Để trấn an dư luận, BLĐ sân Stamford Bridge cam kết đang tiến hành điều tra và xem xét một hình phạt thích đáng dành cho trò “ngịch dại” của Ashley Cole. Theo đó, hậu vệ Tam sư rất có thể sẽ bị phạt 2 tuần lương (khoảng 250.000 bảng).

Người phát ngôn của Chelsea tuyên bố: “Chúng tôi đang tiến hành điều tra sự cố mà Ashley Cole đã gây ra tại phòng thay đồ của Chelsea. Hình phạt thích đáng nhất định sẽ được đưa ra. Đây là vấn đề nội bộ và chúng tôi không muốn bình luận gì thêm”.

Nạn nhân Tom Cowan

Ngoài án phạt từ nội bộ đội bóng, Ashley Cole còn đối mặt với rắc rối từ pháp luật. Cảnh sát khẳng định sẽ tiến hành điều tra sự cố này: “Chúng tôi chính thức khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với CLB Chelsea để tiến hành xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc”.

Hiện tại, tình hình sức khoẻ của Tom Cowan vẫn chưa được tiết lộ chính thức. Một số nguồn tin từ phía Chelsea cho hay vết thương của cậu sinh viên trường Loughborough không nguy hiểm tới tính mạng.

Sự việc xảy ra giữa thời điểm The Blues đang chịu rất nhiều sức ép sau chuỗi thành tích kém cỏi tại Premier League và FA cup. Chelsea sẽ có cuộc đại chiến với đối thủ Man Utd tại Stamford Bridge vào ngày 2/3 tới. Khả năng ra sân của Ashley Cole hiện vẫn đang bỏ ngỏ.

