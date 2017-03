Diễn tiến nghi án trận Việt Nam - Malaysia

Vị này còn khẳng định nếu có chuyện bán độ sẽ xử lý, còn nếu không thì sẽ có kết luận để thanh minh cho các cầu thủ.

Được biết trước khi đội tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2014 luôn có cán bộ an ninh theo chân và sinh hoạt cùng đội tuyển.

Một lãnh đạo của Bộ Công an cho biết sau trận Việt Nam thua Malaysia 2-4 và bị loại, từ sân Mỹ Đình, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có trao đổi với cơ quan công an và đề nghị chính thức vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, cho đến hôm qua (13-12) thì phía cơ quan công an vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản nào của VFF về vấn đề này.

Liên quan đến thông tin Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội yêu cầu VFF cung cấp số CMND và tài khoản của tất cả hậu vệ đội tuyển Việt Nam, lãnh đạo của Bộ Công an cho biết đó chỉ là những thông tin mà báo chí dẫn nguồn từ VFF.

Trong khi đó, thông tin từ LĐBĐ châu Á (AFF) cho biết qua công ty dữ liệu thể thao được AFF thuê để giám sát các trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2014 thì công ty này kết luận trận Việt Nam - Malaysia không có bất thường liên quan đến cá cược. AFF cho biết: “Hệ thống an ninh đã không phát hiện bất cứ hình thức cá cược đáng ngờ nào trước trận đấu hoặc sự biến động bất thường ở thị trường cá cược online dù tỉ số trên được xem là quá bất ngờ. Hệ thống an ninh không tìm thấy bằng chứng cho thấy việc cá cược ở trận đấu này bị thao túng”.

Cũng cần biết Sportradar là công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ được AFF thuê theo dõi việc dàn xếp tỉ số nếu có qua những biến động trong hệ thống cá cược.