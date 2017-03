Điều gì làm nên ‘ngựa ô’ Than Quảng Ninh

Nếu so sánh lực lượng giữa Than Quảng Ninh và đội đầu bảng nhưng cùng điểm là B. Bình Dương thì Than Quảng Ninh lép vế hơn rất nhiều. HLV Đinh Cao Nghĩa không có rừng sao như ông Lê Thụy Hải nhưng lại thổi được sự khát khao và tinh thần thi đấu không mệt mỏi nơi cầu thủ mình. Ông biến những cầu thủ tưởng “hết thời” như Quang Hải trở thành mũi khoan sắc bén; dùng Mạc Hồng Quân như một lực đẩy và tận dụng Vũ Minh Tuấn như một tiền vệ con thoi hoạt động với năng lượng cao.

Ngoài ra còn phải kể đến tính kỷ luật trong đấu pháp mà thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa thực hiện đặc biệt khi chơi thiếu người trước HA Gia Lai giàu kỹ thuật nhưng vẫn tìm được bàn thắng quyết định nhờ lối chơi phản công cực hay.

Than Quảng Ninh mùa này không chỉ là một hiện tượng, hay “ngựa ô” của giải mà còn là một đội bóng sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ bởi sức chiến đấu bền bỉ của mình.

TẤN PHƯỚC