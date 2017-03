Đình Đồng có thể giải nghệ nếu VFF giữ án treo giò hết năm

HLV Hữu Thắng cùng Đình Đồng vào thăm Nguyễn Anh Hùng ở bệnh viện tối 6/3. Ảnh: Nghệ Yên.

Trần Đình Đồng có pha vào bóng làm gãy chân cầu thủ Nguyễn Anh Hùng trong trận SLNA - An Giang trên sân Vinh ngày 26/2. Sau đó, Ban kỷ luật VFF ra phán quyết treo giò Đình Đồng đến hết năm 2014, phạt 20 triệu đồng và phải trang trải toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho Anh Hùng.

Đình Đồng cùng CLB SLNA thông qua luật sự đã soạn sẵn đơn khiếu nại từ vài ngày qua, nhưng do chưa nhận được văn bản từ VFF nên không gửi đơn sớm. Trong đơn khiếu nại, Đình Đồng trình bày về những cống hiến của mình cho tuyển quốc gia và CLB SLNA. Trong khoảng 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Đồng khẳng định chưa gây chấn thương nặng cho ai trước trận đấu SLNA - An Giang vừa qua. Theo anh, vụ việc xảy ra với Anh Hùng chỉ là không may và nạn nhân cũng đã có sự cảm thông.

Đình Đồng (trái) khẳng định trước trận đấu ngày 26/2 vừa qua, trong 10 năm chơi bóng anh chưa từng gây chấn thương nặng cho ai.

Trong đơn, Đình Đồng cũng trình bày rằng tuổi đời của mình không còn trẻ nên nếu VFF giữ nguyên án phạt sẽ có nguy cơ giải nghệ. Vì thế cầu thủ này mong Ban giải quyết khiếu nại VFF xem xét lại mức án để có hình thức giảm nhẹ, tạo điều kiện để anh sớm trở lại với môi trường bóng đá. CLB SLNA cũng trình bày những khó khăn hiện tại của đội bóng và đề nghị có hình thức giảm nhẹ đối với hậu vệ mà SLNA phải bỏ ra không ít tiền để giữ lại cho mùa giải 2014.

Trong buổi tối 6/3, HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng cùng Đình Đồng cũng đến bệnh viện 115 để thăm nạn nhân Nguyễn Anh Hùng. Trong vài ngày qua, Đình Đồng cũng liên tục qua lại, thăm nom Anh Hùng tại bệnh viện.

Thay vì trách móc Đình Đồng như trước, bà Ngô Thị Trúc, mẹ của Anh Hùng đã thông cảm hơn cho cầu thủ SLNA, đồng thời cũng không phản đối nếu cầu thủ này được VFF giảm án. Trong câu chuyện với bà Trúc, HLV Nguyễn Hữu Thắng hứa sẽ vận dụng các mối quan hệ để giúp Anh Hùng đầu quân đội bóng nào đó sau khi bình phục chấn thương.

Sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An, sức khỏe của Anh Hùng đang dần hồi phục. Các bác sĩ cho biết, có thể tiền vệ này sẽ được cho về nhà điều trị và tập phục hồi vào tuần tới.

Theo Nghệ Yên (VNE)