Đinh Ngọc Diệp: "Tôi không chạy trốn Như Thành"

Cùng với niềm vui đó thì Đinh Ngọc Diệp lại đang đối diện với tin đồn chia tay bạn trai là cầu thủ Như Thành sau nhiều năm mặn nồng. Dù thế, mỹ nhân mới của màn bạc Việt Nam vẫn phủ nhận tất cả những chuyện đồn thổi đó. Vì là nhà báo nên cô cũng hiểu và thông cảm hết với những hào nhoáng hay thị phi do danh tiếng mang lại.



Không thích bị coi là hot girl



- Trong phim “Giữa hai thế giới”, chị vào một vai diễn khác hẳn trước đây, một người phụ nữ nghe được những âm thanh tâm linh. Có thể nói chị đang là một diễn viên may mắn. Nhưng chị lại được đào tạo bài bản để trở thành một phóng viên, và giờ chị thuộc biên chế của một tờ báo nhà nước. Vậy chị có tự hào về những thành quả mình đạt được?



- Tôi chưa bao giờ dám tự hào về những thành tựu nhỏ bé đã đạt được. Anh biết đấy, vì chỉ là tay ngang nên tôi tự thấy chưa chạm được đúng cái chất nghệ thuật cần có, còn nghề báo của tôi cũng chưa được đào tạo đủ để sánh với những người chuyên môn. Do đó, nếu mình thấy mình rất hay và tự kiêu, đó là điều rất đáng sợ. Chính vì thế, thời gian qua tôi có mắc một số sai lầm trong công việc, như nhận những bộ phim làm cho danh tiếng của mình xấu đi. Từ giờ, tôi không còn chú ý đến số lượng phim sẽ đóng mà chỉ quan tâm chất lượng của phim đó thế nào.

- Chị hoạt động nghệ thuật từ thời học sinh nhưng phải đến 2 năm gần đây thì sự nghiệp của chị mới lên vù vù. Chị có khó xử không khi bị dùng dằng giữa 2 nghề phóng viên và diễn viên?



- Thật ra, 2 nghề này giúp tôi rất nhiều. Ngay từ đầu, tôi không nghĩ mình sẽ làm nghệ thuật mà cơ hội đến thì tôi chỉ biết nắm bắt thôi. Giờ kêu tôi vào trường học bài bản về nghệ thuật thì chưa chắc tôi đã làm được công việc bằng hết sự đam mê như bây giờ. Đã có lúc tôi muốn dứt khỏi nghệ thuật nhưng cuối cùng vẫn bị nó cuốn vào.



- Bố mẹ chị nghĩ gì khi con gái phiêu lưu mạo hiểm với nghệ thuật?



- Có chứ! Ngày trước tôi là học sinh giỏi, bỗng nhiên lại đi chụp ảnh bìa thời trang và điều đó khiến bố mẹ rất lo. Nhưng tôi cũng phải dần thuyết phục và chứng minh những việc làm của tôi xuất phát từ bản tính tự lập, thích thử sức. Sau này tôi vẫn tốt nghiệp đại học theo nguyện vọng của bố mẹ, cô tôi là nhà báo cũng vừa lòng. Mới đây, chính cô tôi đã khuyên tôi phải làm lại hình ảnh trong nghệ thuật từ đầu bởi những cô gái mà được báo mạng quan tâm với những danh từ nóng bỏng thì không được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhiều lúc tôi cũng bị đánh đồng hoặc gán cho 2 chữ “hot girl” khiến tôi hơi buồn và thất vọng. Thật sự, những gì mình cố gắng thì họ không để tâm tới còn những gì chỉ là tầm phào thì họ lại làm rùm beng.



- Một Ngọc Diệp nhà báo thì không ai biết cả nhưng một Ngọc Diệp hot girl lại được nhiều người biết đến hơn?



- Chính vì thế, thời gian gần đây tôi trốn báo chí, không muốn xuất hiện nhiều. Cứ mỗi lần mở mạng ra lại thấy một cái tít rất sốc về mình. Tôi rất bực với kiểu báo chí này. Chính kiểu đưa tin lá cải của những trang tin mạng đã làm cho tôi thấy mất lòng tin ở họ.



Tôi đã dàn hòa bố mẹ



- Hình như chị phải đối diện với những điều đó từ thời sinh viên vì thời điểm đó bản thân chị cũng đã rất “hot”… Và mọi người vẫn đồn chị có một đại gia luôn bao bọc đó thôi?



- Lúc 17 tuổi, khi bắt đầu bị tin đồn hành hạ, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng sau đó, tôi bắt buộc phải thích nghi, và đến giờ, tôi đã chai lỳ trước mọi tin đồn. Tôi hiểu rõ việc mình làm và không bao giờ làm thất vọng những người thương yêu mình, như thế là quá đủ. Quãng thời gian sinh viên tôi đi làm thêm với những công việc như tiếp thị, phát tờ rơi, giao hàng đã cho tôi những vốn sống quý báu.

- Nhưng gia đình chị cũng rất khá giả mà?



- Năm 18 tuổi, tôi đã muốn tự lập dù chỉ làm những việc đơn giản. Những điều đó cho tôi rất nhiều trải nghiệm sau này. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, lúc bố tôi làm ăn thua lỗ, bà nội phải bán căn biệt thự tại đường Trần Quốc Thảo để chuyển về Gò Vấp. Mẹ cũng phải bán hết của cải để trả nợ cho bố. Sau đó, hai người có chuyện và chia tay. Anh em tôi sống với mẹ. Hồi đó khổ lắm, mấy mẹ con có một quả trứng để ăn cơm nhưng mẹ luôn bảo no rồi để nhường cho các con… Đã có lúc tôi muốn bỏ học để giúp mẹ nhưng anh trai không cho mà chính anh lại nghỉ học đi làm. Cuộc sống đó đã khiến tôi trăn trở rất nhiều về mọi thứ.



- Sau đó chị quay lại sống với bà nội?



- Có tết, mẹ tôi bị mất trộm và vụ này lên báo. Bố tôi tình cờ đọc được và đi tìm 3 mẹ con rồi đưa anh em tôi về ở với bà nội. Chính tôi là người làm hòa cho bố mẹ. Bây giờ, họ đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn quan tâm đến nhau và con cái.



- Những biến cố của bố mẹ có khiến chị kỹ càng hơn trong chuyện tình cảm?



- Đúng! Tôi yêu một ai đó thì đều nghĩ đến chuyện nghiêm túc cả. Mối tình đầu của tôi kéo dài 4 năm và khi xảy ra chuyện tôi vẫn cố gắng níu kéo đến khi bất lực mới thôi.

Tôi thích những gì có nền tảng



- Chị là tuýp phụ nữ hay sống ảnh hưởng bởi tiểu thuyết?



- Tôi học văn từ nhỏ nên rất nhạy cảm, do đó tôi cũng hơi “sến” trong việc suy nghĩ như cuộc đời có nhân có quả, ở hiền sẽ gặp lành giống kiểu cổ tích. Chính vì thế có những chuyện đau khổ đến với tôi, tôi luôn dằn vặt tại sao mình sống tốt mà vẫn phải chịu những điều như vậy. Nhưng cuối cùng tôi cũng có đủ lý do để giải thích cho những điều đó. Tôi có sở thích đặc biệt với ngành tâm lý và tôi đã suýt nữa chọn nghành này để học văn bằng 2.



- Đẹp như chị, gia đình khá giả và chị cũng kiếm được nhiều tiền, vậy sao chị lại chỉ thích học thay vì đi chơi và xài đồ hiệu?



- Có lẽ chắc tôi già rồi. Trước đây, tôi cũng thích đi chơi, thích thời trang nhưng giờ tôi thích gì đó có nền tảng hơn. Nhiều người nghĩ tôi học nhiều vì ham hố bằng cấp. Nhưng đến bố tôi cũng còn đang học chung trường với tôi dù đã ngoài 50 tuổi thì đó thực sự là tấm gương cho tôi. Tôi có được như bây giờ là nhờ nền tảng gia đình.

- Chị tham gia vào showbiz, với tư cách là một nhà báo có giúp chị tránh được những điều thị phi?



- Có chăng tôi chỉ tỉnh táo để nhận biết những điều tốt và xấu trong giới này hơn các bạn trẻ khác, chứ còn thị phi thì có muốn cũng không thoát được. Nhà báo lại kiêm nghệ sĩ thì càng khổ hơn.



Bạn là cầu thủ cũng có nhiều



- Với chuyện riêng tư của chị cùng cầu thủ Như Thành, chị luôn miệng chối nhưng rất nhiều lần người ta bắt gặp chị có mặt ở trên khán đài SVĐ với cô bạn Yiki Lê để cổ vũ cho cầu thủ Như Thành?



- Vậy sao khi tôi đi xem ca nhạc mà người ta không thắc mắc. Thật sự thì tôi có rất nhiều bạn, trong đó người mẫu có, ca sĩ có, diễn viên và cả cầu thủ bóng đá cũng có. Đó là sự tự do tiếp cận của tôi.



- Nhưng nhiều cô gái mơ ước được vào vị trí của chị để lấy đó làm PR tên tuổi với một cầu thủ nổi tiếng, trong khi chị lại chối dù sự thật đã rõ ràng?



- Chắc do cá tính của tôi tự lập từ nhỏ, nếu tôi làm theo hướng đó là tôi có lỗi với bản thân. Tôi mong muốn mọi người nhìn nhận tài năng của tôi và đánh giá, góp ý chân thành. Tôi rất sợ những từ “nổi tiếng”, “ngôi sao”. Có thể tôi sống hơi bị già so với những bạn trẻ bây giờ ở chỗ tôi hay bị tự ti với những danh từ đao to búa lớn. Tôi thấy 2 từ “nghệ sĩ” lớn lao và đáng trân trọng lắm. Nhưng gần đây, do Internet quá phổ cập, nó phơi bầy quá nhiều chuyện xấu về giới nghệ sĩ khiến hình ảnh bị méo mó. Nhiều lúc tôi thấy mấy bé hàng xóm chỉ trỏ con này, con kia và điều đó khiến tôi hết sức đau lòng.

- Chính vì thế chị hay chạy trốn tin đồn với Như Thành, chị sợ mình giống mấy hot girl khác?



- Tôi không chạy trốn ai cả.



- Nhưng bạn bè Như Thành rất quý chị?



- Tôi chơi với ai cũng được người ta quý, có thể do tính cách hồn nhiên của mình. Tôi nghĩ cái duyên nợ của mỗi người đi qua cuộc đời, bất kỳ gặp gỡ ai tôi cũng coi có thể học hỏi ở họ được nhiều điều, những thứ mà tôi còn khiếm khuyết.



- Chị có nhiều bạn trong giới cầu thủ không?



- Tôi chưa đếm xem mình có bao nhiêu người, nói chung cũng nhiều. Còn bạn thân với tôi chỉ có 2 người. Tôi thấy càng xã giao rộng thì tôi lại càng cô đơn.



- Thường mọi người hay nghĩ rằng cứ vợ hay người yêu của cầu thủ thì đều là những cô gái hư, vậy nếu chị cũng bị liệt vào hàng những cô đó, chị có tức không?



- Tôi chưa từng nhận là bạn gái hay là vợ của cầu thủ. Do người ta cứ đồn thế thôi. Tôi không đính chính hay phản ứng gì với báo chí cả. Về chuyện tình cảm của tôi, khi nào tôi thấy thật sự hạnh phúc và cần thiết tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người ngay. Tôi còn nôn nóng hơn họ ấy chứ.



- Có vẻ như khi yêu thì chị khổ hơn người ta?



- Trước nay tôi yêu có một người thôi. Khi yêu tôi không nghĩ đến bản thân nữa. Nhưng giờ thì những người tôi yêu nhất chỉ là bố mẹ và anh trai tôi thôi. Tôi đã hết những mối bận tâm về tình cảm rồi!



- Tôi hình dung chị rất giống Cheryl Cole của nước Anh, cũng tài năng và hoạt động trong nhiều lĩnh vực và cũng yêu cầu thủ bóng đá, chị nghĩ sao?



- Nhiều người lại nói tôi giống cô khác đấy! (Cười)

- Chị đang được liệt vào danh sách những mỹ nhân đầy triển vọng của điện ảnh Việt Nam. Vậy chị có thích một diễn viên nào của Việt Nam không?



- Tôi thích Tăng Thanh Hà, thích xem phim của cô ấy diễn và thích luôn cả cách chọn lựa phim ảnh của cô ấy. Tôi thì lại khác, tôi giống người đang đi câu và chộp lấy mọi cơ hội. Hên thì bắt được con cá lớn, không thì con cá vừa, tôi là người luôn muốn có chiến lợi phẩm và muốn khám phá. Sở dĩ tôi làm được như vậy vì tôi bắt đầu bằng con số không nên sai lầm vẫn có thể làm lại. Gia đình tôi cũng trải qua nhiều biến cố, tôi cũng đã có lúc nghèo khổ nên tôi hiểu cuộc sống không có một giới hạn nào cả. Chính vì thế cuộc sống của tôi có rất nhiều mầu sắc và tôi không ngừng khám phá bản thân mình và không ngừng khám phá cuộc đời. Tôi có thể buồn hơn những người đang buồn, nhưng có những lúc niềm vui của tôi thật đơn giản. Trước kia tôi hay phức tạp hóa vấn đề và đưa ra quá nhiều mục tiêu với một cô gái ngoài 20 tuổi, giờ suy nghĩ chín chắn, tôi sống nhẹ nhàng hơn nhiều.



Đinh Ngọc Diệp xuất thân từ CLB thời trang Hoa Học Đường, sau đó Diệp thi đỗ vào khoa Báo chí của ĐH KHXH&NV TP.HCM, đồng thời lúc đó cô cũng nhận được học bổng đi du học tại nước Nga nhưng Diệp đã từ chối. Từng thực tập tại tòa soạn báo Tuổi trẻ và làm xôn xao showbiz với phóng sự 6 kỳ về giới chân dài tại TP.HCM. Sau đó cô chuyển về làm cho báo Tiếp Thị Gia Đình và tạp chí Phong Cách. Hiện nay Đinh Ngọc Diệp đang là biên tập viên, stylist của tạp chí Thời Trang Trẻ. Chị vẫn đang tiếp tục học văn bằng hai chuyên ngành Quan hệ quốc tế và cuối năm nay sẽ tốt nghiệp.

Theo Vương Binh (Bóng đá & Cuộc sống)