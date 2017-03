"Đỏ" như Milan của Allegri

Bền bỉ như Allegri



Cùng với Andrea Mandorlini của Hellas Verona, Massimiliano Allegri đang là HLV tại vị ở một CLB lâu nhất Serie A. Trong lò xay HLV của Calcio, Allegri vẫn dẫn dắt Milan tới hơn 3 năm, bất chấp vô vàn sóng gió, có lúc tưởng khiến ông “rơi đầu” đến nơi.

Như mùa trước, Milan từng rơi xuống vị trí 16, tức có nguy cơ rớt hạng. Đội bóng gặp quá nhiều chấn thương, chơi thiếu nét và lộn xộn về chiến thuật. Lỗ hổng Ibrahimovic và Thiago Silva để lại vẫn quá lớn. Các công thần ra đi, bỏ lại một đội bóng trẻ hoang mang cực độ vào khoảng tháng 10-11.

Allegri gặp rất nhiều may mắn từ ngày dẫn dắt Milan.

Thế mà Max vẫn “sống”. Từ trận hòa Napoli 2-2 vào tháng 11, Milan lột xác. Chiến thuật đội bóng dần đi vào ổn định (4-3-3), tinh thần cũng lên cao hơn sau các trận thắng. El Shaarawy, mới 20 tuổi, đã tỏa sáng rực rỡ. Khi El Sha sa sút vào giai đoạn 2, Max được Galliani “thưởng nóng” bằng Mario Balotelli mua từ Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Balo trở thành trụ cột Milan từ đó đến giờ.

Cuối mùa giải trước, Milan họp bàn vì Berlusconi muốn sa thải Allegri để mời Clarence Seedorf. Galliani lên tiếng bênh vực. Nhiều CĐV vốn trước kia rất ghét Allegri vì ông đẩy đi nhiều thần tượng của CLB bỗng nhiên đòi giữ Allegri ở lại. Để rồi sau đó, ông được... gia hạn hợp đồng. Đấy là lần thứ... n, Allegri đứng trước nguy cơ bị sa thải. Danh sách HLV sẵn sàng thế chỗ ông dài ra sau từng năm.



Bạn của thần may mắn



Rạng sáng qua chỉ là một trong số cả chục lần Max Allegri được thần may mắn dang tay cứu giúp. Khi đang bế tắc trước Celtic, cú sút cực nhẹ của Zapata bỗng đập người Emilio Izaguirre, đổi hướng, đi thẳng vào lưới. Muntari có thể đánh đầu lên trời ở cự ly 1 mét, nhưng khi bóng bật ra từ cú sút của Balotelli, anh đã có mặt. Trước Torino, Milan cũng gặp may với một bàn tương tự như Zapata đã ghi, của Muntari, và 1 quả phạt đền cuối trận.

Nói đến vận “đỏ” của Milan thì những quả phạt đền cuối trận là hình tượng hoàn hảo nhất. Cả mùa trước, họ được hưởng tới 11 quả phạt đền (cao nhất Serie A). Từ khi tới Milan, Mario Balotelli đã ghi tới 8/15 bàn từ phạt đền, và để đến được Champions League mùa này, Milan cũng phải cậy nhờ đến 1 quả phạt đền ở cuối trận then chốt trước Siena vòng 38 mùa trước. Trận ấy, Ambrosini của họ bị đuổi khỏi sân. Milan bế tắc, nhưng vẫn thắng nhờ 2 bàn trong 6 phút cuối.

Tất nhiên, có một lập luận cũ rích là: Nếu bạn không cố gắng đến phút cuối cùng, may mắn sẽ không tới. Nhờ công Allegri, Milan luôn thi đấu rất quyết tâm. Nhưng HLV người Livorno cũng phải cảm ơn thần may mắn cả nghìn lần, vì đã cứu ông ở ít nhất 2 trận mùa này và cả chục trận mùa bóng trước. Milan than vãn là đen đủi vì dính quá nhiều chấn thương. Nhưng thần may mắn cũng “lại quả” cho họ không ít.