Đoàn Malaysia bi quan

(PL)- Malaysia dự SEA Games 25 với chỉ tiêu đặt ra rất khiêm tốn, giành 30-35 HCV, tức chỉ bằng một nửa so với kết quả đạt được tại Korat (Thái Lan). Lý do khiến Malaysia phải hạ thấp thành tích do nhiều môn mạnh của họ như bowling, bóng tường (squash), hockey sân cỏ, bơi nghệ thuật và cả thể dục dụng cụ lẫn bóng rổ... đã bị chủ nhà Lào loại ra khỏi chương trình thi đấu.

Từ đó Malaysia chỉ còn đặt hy vọng vào cầu lông, điền kinh, cầu mây, bơi lội và nhảy cầu. Đặc biệt là cầu lông với sự có mặt của tay vợt số một thế giới Lee Chong Wei, tuy nhiên cũng sẽ bị Indonesia cạnh tranh ráo riết. Báo chí Malaysia đã than phiền về tình hình trên, đặt câu hỏi nhiều môn không được Olympic công nhận vẫn được đưa vào thi đấu, vậy SEA Games nhằm phục vụ cho mục tiêu gì? Câu trả lời là không phải phục vụ cho mục tiêu phát triển nền thể thao khu vực sớm bắt kịp trình độ quốc tế mà chỉ phục vụ cho... bệnh thành tích “săn vàng”! Thậm chí, họ còn nói bóng gió ám chỉ đến tình trạng “chạy” huy chương trong hậu trường SEA Games. Thêm vào nỗi thất vọng này, công chúng Malaysia còn bị thiệt thòi do không được xem trực tiếp truyền hình SEA Games do trục trặc tiền bản quyền càng làm người dân Malaysia thêm ác cảm với SEA Games! Trước đó, đội tuyển U-23 - niềm hy vọng được trông chờ nhất xuất quân đầu tiên cũng đã gặp ngay... xui xẻo. HUY KHANH