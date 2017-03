Đội bóng 'chấp' ngoại binh, ban tổ chức V-League bó tay

Công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa ra thông báo răn đe, khuyến cáo các ban tổ chức sân, CLB phòng chống tiêu cực thì chính họ gặp phải hoàn cảnh khó xử với mầm mống tiêu cực.



Từ vòng 24 V-League diễn ra chiều 4-9, một số đội bóng không ngần ngại cho biết họ không sử dụng ngoại binh cho đến hết giải. Đầu tiên là Long An sau khi biết mình sẽ chơi trận play off với đội hạng nhất Viettel để tranh suất đá V-League 2017 đã loại hai cầu thủ ngoại ra khỏi đội hình.

HLV Ngô Quang Sang tiết lộ Long An chơi ba trận cuối V-League chỉ bằng cầu thủ nội, vì điều lệ giải quy định trận play off không sử dụng cầu thủ ngoại. Chính vì thế, ông Sang muốn học trò của mình làm quen phương án không ngoại binh để chuẩn bị cho trận quyết định với Viettel.

Suốt gần cả mùa, Long An đã quen với sự trợ giúp của Henry và Simic nên việc loại cặp chân sút này ra khỏi đội hình sẽ khiến Long An vất vả hơn nhưng họ không còn cách nào khác.



Simic (phải) không còn cơ hội ra sân trong màu áo Long An để nhường chỗ cho nội binh chuẩn bị trận play off

Đáng nói là việc tự làm yếu mình khi bỏ ngoại binh do điều lệ trận play off bắt buộc sẽ gây ra nhiều khó xử cho ban tổ chức giải. Vì Long An vẫn còn ba trận đấu cuối V-League và chắc chắn sức mạnh sẽ giảm đi nhiều khi thiếu ngoại binh. Các cầu thủ nội cũng không dại dột bung hết sức, lỡ gặp chấn thương hay thẻ phạt thì đội nhà chịu thiệt thòi không nhỏ.



Nên nhớ Long An đã biết rõ vị trí của mình khi bóng V-League chưa ngừng lăn nhưng sự tham gia của họ ở các vòng cuối vẫn gây ảnh hưởng và làm xáo trộn bảng xếp hạng. Ví như tại vòng 25, Long An sẽ gặp Hải Phòng và ai dám chắc học trò HLV Ngô Quang Sang không đá hết mình cho đối thủ rộng cửa chạy đua chức vô địch?

Trưởng đoàn Võ Thành Nhiệm của đội Long An nhấn mạnh sẽ cho cầu thủ chơi hết sức mình chỉ là một cách nói, bởi ông thừa hiểu và biết cân nhắc lợi hại trong cuộc chơi.

Giả sử Long An có chơi không hết mình để dưỡng sức, giữ chân cho trận play off thì cũng chẳng ai dám nói họ tiêu cực. Các nhà tổ chức giải hô hào phòng chống tiêu cực nhưng chính họ đang tạo ra một kẽ hở cho CLB lách luật một cách hợp lý.



Ideguchi (trái) không có tên trong danh sách đăng ký của HA Gia Lai sau khi trụ hạng

Tương tự, Đồng Tháp đã chắc suất rớt hạng từ cách đây vài vòng đấu nên các trận còn lại, HLV Trần Công Minh tranh thủ thử nghiệm cầu thủ trẻ cho mùa hạng nhất 2017.



Đồng Tháp cũng sớm bỏ hai cầu thủ ngoại Samson Kpenosen và Silva, vừa không mất suất nội binh, vừa đỡ tốn tiền trả lương.

Đại diện của bóng đá miền Tây hiện tại chẳng khác gì một “ngân hàng điểm” của các đối thủ còn tham vọng, nhất là ở vòng cuối, họ tiếp SHB Đà Nẵng cạnh tranh chức vô địch.

HA Gia Lai sau khi trụ hạng cũng sớm thanh lý ngoại binh Junior và ở vòng 23 V-League đã không cần sử dụng cả cầu thủ Nhật Ideguchi.