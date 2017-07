“Đội” của Công Vinh chia điểm SL Nghệ An

Có người hay để ý rồi nói vui trận CLB TP.HCM- SL Nghệ An trong khuôn khổ vòng 16 V- League trên sân Thống Nhất chiều nay (2-7) vừa kết thúc là trận “derby khu 4”. Bởi ngoài một SL Nghệ An rặt cầu thủ gốc Nghệ An thì phía đội chủ nhà TP.HCM ngoài ông quyền chủ tịch CLB Lê Công Vinh còn có Đình Luật, Âu Văn Hoàng, Vũ Quang Nam cũng gốc Nghệ An…



Da Sylva (trắng) không làm ăn gì được trước hàng phòng ngự SL Nghệ An

Thậm chí cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Robert cũng có bố là người gốc Nghệ An (mẹ người Czech)…Nói cho vui thôi để thấy rằng, bóng đá Nghệ An vẫn là “’cái nôi” sản xuất cầu thủ. Họ đầu quân cho nhiều đội trong cả nước.



Trung vệ Đình Luật (20) trong pha truy cản Phúc Thịnh

Kể từ ngày mặc trang phục tươm tất Mizuno của Nhật, CLB TP.HCM chưa thua, nói chính xác là từ đầu giai đoạn hai đến nay qua ba trận, TP.HCM có được 5 điểm (thắng Long An, hòa Thanh Hóa, hòa SL Nghệ An)… Như thế là…son rồi.





Phi Sơn (10), cầu thủ nổi trội nhất trận

Trở lại với trận đấu chiều nay trên sân Thống Nhất, có bốn bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. SL Nghệ An mở bàn trước do công của Nguyễn Văn Vinh thực hiện ở phút 24. Đặng Văn Robert san bằng cho chủ nhà phút bù giờ hiệp 1.

Phút 57 thì Hồng Việt lại đưa TP.HCM vượt lên. Phan Văn Đức là người san bằng tỷ số 2-2 cho SL Nghệ An phút 87. Trận đấu kết thúc mà hai đội chia điểm nhau qua bốn bàn thắng chia đều cho cả hai.



Quyền chủ tịch Công Vinh của CLB TP.HCM bắt tay fan SL Nghệ An

Về cá nhân trận đấu này Phi Sơn trong chiếc áo 10 của SL Nghệ An chơi rất xuất sắc, những pha dốc bóng xuống biên đầy sức mạnh, sức rướn tốc độ và kỹ thuật rất cao…nó góp phần làm cho trận đấu thêm hay và thi vị, có “cái” để khán giả xuýt xoa và trầm trồ.



Olaha (69, vàng) trong pha đi bóng

Một trận đấu không quá kịch tính dù có bốn bàn thắng được ghi nhưng không khí bóng đá trên sân Thống Nhất thật vui nhộn. Dưới sân nếu như có nhiều cá nhân xuất sắc như Phi Sơn và giàu tính đối kháng hơn tí nữa thì đó là một trận đấu hoàn hảo.