Đội hình cầu thủ gây thất vọng ở Man United: Từ Blanc tới Forlan...

Theo H.Đức (TT&VH Online / Independent)



Sir Alex Ferguson đã đưa anh về từ Venezia với giá 4,4 triệu bảng vào năm 1999 nhằm thay thế thủ thành Peter Schmeichel. Tuy nhiên, Taibi chỉ có 4 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford, và phần lớn đều là những màn trình diễn tệ hại. Trận ra mắt gặp Liverpool, anh không phản ứng kịp thời một pha đá phạt, để cho Sami Hyypia ghi bàn. Nhưng khoảnh khắc Taibi muốn quên nhất là tình huống để bóng lọt qua hai chân lăn vào lưới trong trận gặp Southampton. Thủ môn người Italy đã rời Man United vào mùa hè năm 2000 để đến Reggina với mức giá 2,5 triệu bảng.Dù cùng trưởng thành ở lò đào tạo Auxerre với Eric Cantona, nhưng Prunier lại không để lại chút dấu ấn nào ở Man United. Sir Alex Ferguson tạo cho Prunier cơ hội thử việc ở sân Old Trafford. Tuy vậy, anh chỉ được ra sân đúng 2 lần. Trong đó, trận đấu với Tottenham là một kỷ niệm buồn của Prunier. Man United để lọt lưới 4 bàn, và Prunier bị chỉ trích bởi sai lầm dẫn đến những bàn thua. Anh sau đó không được Man United ký hợp đồng chính thức.Hậu vệ người Bắc Ireland này từng được coi là một trong những tài năng triển vọng ở đội trẻ Man United. Tuy nhiên, McGibbon chỉ được đá chính đúng một lần ở đội một Man United, trận gặp York City ở Cúp Liên Đoàn năm 1995. Đáng buồn là anh bị đuổi khỏi sân, còn Man United hứng chịu thất bại 3 bàn không gỡ. McGibbon sau đó trải qua hai mùa giải ở các đội bóng khác theo dạng cho mượn, trước khi tới Wigan vào năm 1997.Danh tiếng của Blanc là điều không cần bàn cãi, với những danh hiệu cùng ĐT Pháp ở World Cup 1998 và EURO 2000. Đó là lý do khiến Man United chiêu mộ anh vào năm 2001 để khỏa lấp khoảng trống Jaap Stam để lại. Tuy nhiên, trung vệ người Pháp đã chơi không đúng phong độ. Vì lý do đó, Man United chỉ đứng thứ 3 ở Premier League mùa giải 2001-02, đồng thời lần đầu tiên trắng tay sau 4 năm.Áp lực từ thành công của người cha Johan Cruyff chắc chắn là rất lớn với Jordi Cruyff. Trước khi đến Man United, anh từng là thành viên ở đội một Barcelona khi cha mình làm HLV. Tuy nhiên, sự nghiệp của Jordi Cruyff ở Man United đã diễn ra không như mong đợi. Anh chỉ 55 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford trong 4 năm, ghi được 8 bàn. Sau khi kết thúc hợp đồng với Man United vào năm 2000, Johan Cruyff trở lại Tây Ban Nha khoác áo Alaves.Man United mua Djemba - Djemba từ Nantes với giá 3,5 triệu bảng vào năm 2003 với kỳ vọng cầu thủ này sẽ khỏa lấp được vị trí mà Roy Keane để lại. Tuy nhiên, những gì tiền vệ người Cameroon làm được chỉ là 20 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford. Lối sống xa hoa khiến cho anh mất dần vị trí ở Man United. Djemba - Djemba chuyển đến Aston Villa với giá 1,5 triệu bảng vào tháng 1/2005.Màn trình diễn chói sáng của Kleberson ở World Cup 2002 khiến cho Sir Alex Ferguson chi ra đến 6,5 triệu bảng để có anh một năm sau đó, cùng thời điểm chiêu mộ Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, sự nghiệp của Kleberson ở Man United lại là một bức tranh u ám, với chỉ 20 lần thi đấu ở Premier League cùng vỏn vẹn 2 bàn thắng. Năm 2005, Kleberson rời nước Anh để đến Besiktas.Cầu thủ này được Sir Alex Ferguson thừa nhận là một trong những bản hợp đồng tồi tệ nhất, dù chỉ mất vỏn vẹn 170.000 bảng. Milne không để lại dấu ấn nào trên sân cỏ, nhưng lại trở thành một George Best thứ hai ở sân Old Trafford với thói nghiện rượu, gái gú và cờ bạc.Việc Man United chiêu mộ David Bellion đã gây ra rất nhiều tranh cãi, khi mà Sir Alex Ferguson tìm cách tiếp cận anh khi cầu thủ này còn khoác áo Sunderland. Tuy vậy, màn trình diễn của Bellion trong 3 năm gắn bó với sân Old Trafford lại chỉ đem đến cảm giác tiếc nuối. Anh chỉ có được 4 bàn trong 24 lần ra sân, và rốt cuộc phải quay lại Pháp khoác áo Nice.Trước khi chói sáng ở Villareal và Atletico Madrid, Forlan đã trải qua khoảng thời gian đáng quên ở sân Old Trafford. Chuyển đến Man United với mức giá 6,9 triệu bảng vào tháng 1/2002, Forlan phải mất đến 8 tháng, 29 trận mới có được bàn thắng đầu tiên cho Man United. Trong ba năm gắn bó với Man United, anh chỉ ghi được 17 bàn trong 63 lần ra sân.Fangzhuo là cầu thủ người Trung Quốc đầu tiên khoác áo Man United, với phí chuyển nhượng 500.000 bảng vào tháng 1/2004. Tuy nhiên, anh chỉ bắt đầu sự nghiệp ở sân Old Trafford từ năm 2006. Fangzhuo ra sân đúng 3 lần trong màu áo Man United. Anh rời Man United vào tháng 8/2008, sau khi hai bên nhất trí hủy bỏ hợp đồng.