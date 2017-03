Đội hình hai thắng đương kim vô địch

Đồng Nai và Cần Thơ bị “đè” dưới đáy bảng Chiếm ưu thế sân nhà nhưng Cần Thơ không phải là đối thủ xứng tầm của Hà Nội T&T. Mãi đến phút 63, Văn Thắng mới mở điểm cho chủ nhà chỉ như chạm vào tự ái của nhà cựu vô địch. 10 phút sau, lần lượt Ngọc Duy (phút 73), Văn Biển (phút 81), Văn Quyết (phút 89) ghi liền ba bàn thắng giúp Hà Nội T&T bỏ túi 3 điểm. Trong khi đó, đội cuối bảng Đồng Nai không thể thay đổi số phận của mình vì gặp phải chủ nhà Chi Lăng cứng cựa. Bàn gỡ 1-2 của Nsi cho khách ở phút 42 chỉ mang ý nghĩa danh dự sau khi Huy Toàn và Fraser trước đó đã ghi hai bàn thắng. Các trận đấu khác: Sanna Khánh Hòa - QNK Quảng Nam 1-0, SL Nghệ An - Than Quảng Ninh 3-1. TT + Bảng xếp hạng: 1. Thanh Hóa (34 điểm); 2. B. Bình Dương (32 điểm); 3. Hải Phòng (30 điểm); 4. SL Nghệ An (29 điểm); 5. ĐT Long An (28 điểm); 6. Sanna Khánh Hòa (27 điểm); 7. Than Quảng Ninh (27 điểm); 8. Hà Nội T&T (26 điểm); 9. SHB Đà Nẵng (22 điểm); 10. QNK Quảng Nam (17 điểm); 11. Đồng Tháp (17 điểm); 12. HA Gia Lai (13 điểm); 13. Cần Thơ (13 điểm); 14. Đồng Nai (10 điểm).