Đội hình tiêu biểu các ngôi sao miễn phí cho hè 2010

Thủ môn David James (hiện khoác áo Portsmouth)

Arsenal chưa bao giờ yên tâm với hai thủ môn số một và số hai hiện tại - Manuel Almunia và Lukasz Fabianski. HLV Wenger vì thế đang để mắt tới những phương án bổ sung chất lượng nhưng có giá cả phải chăng hoặc miễn phí. Với 18 năm kinh nghiệm thi đấu tại giải Ngoại hạng, James là lựa chọn không tồi, khi anh sẽ hết hạn hợp đồng với Portsmouth trong hè này.

Hậu vệ Juliano Belletti (Chelsea) Cựu cầu thủ Barca không giành được suất đá chính trong 3 năm khoác áo Chelsea, nhưng bề dày kinh nghiệm tích lũy từ khi cùng Brazil vô địch World Cup 2002 và Barca vô địch Champions League 2006 vẫn biến Belletti thành món hàng hot. Rất nhiều CLB đã ngỏ ý muốn mời hậu vệ cánh phải người Brazil, nhưng có vẻ, với mong muốn được hồi hương để ở gần gia đình, Belletti nhiều khả năng sẽ nhận lời mời từ Flamengo. Mariano Pernia (Atletico Madrid) Pernia là hậu vệ trái chính thức của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2006 và là sự lựa chọn số một cho vị trí tương tự tại Atletico Madrid. Nhưng một chấn thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 7 năm ngoái khiến anh chỉ có thể chơi 2 trận cho CLB thành Madrid mùa này. Sẽ có đôi chút mạo hiểm cho CLB nào ký hợp đồng với Pernia, nhưng do là hợp đồng miễn phí, rất nhiều CLB đang quan tâm tới hậu vệ trái người Tây Ban Nha này. Wigan đang là đội sốt sắng hơn cả và có lẽ sẽ nhận được cái gật đầu của Pernia. Sol Campbell (Arsenal) Trở lại sau một giai đoạn ngắn phiêu lưu cùng Notts County, Campbell (áo đỏ) chứng tỏ anh vẫn đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe ở hạng đấu cao nhất như giải Ngoại hạng khi chơi cho Arsenal theo bản hợp đồng ngắn hạn dến cuối mùa này. Nếu Wenger không sớm gia hạn hợp đồng, rất nhiều CLB hạng trung khác của Anh sẽ nhảy vào tranh giành chữ ký của trung vệ 35 tuổi này. William Gallas (Arsenal) Tính khí thất thường và cái dớp hay đá phản lưới nhà không làm xấu đi hình ảnh về một trung vệ chơi đầu óc, mạnh mẽ và quyết đoán ở Gallas. Anh vẫn là sự lựa chọn số một cho vị trí trung vệ của Arsenal và tuyển Pháp trong năm qua. Nhưng do Wenger áp dụng triết lý chỉ gia hạn hợp đồng một năm với mức lương thấp cho những cầu thủ trên 30 tuổi, Gallas có thể sẽ tìm cho anh một bến đỗ khác, nơi anh được trọng vọng hơn. Paris Saint Germain là một lựa chọn không tồi cho hậu vệ 32 tuổi này. Tiền vệ Michael Ballack (Chelsea) Thủ quân tuyển Đức nằm trong số những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá đang còn thi đấu, theo đánh giá của Vua bóng đá Pele. Nhưng ở tuổi 33, anh không còn là sự lựa chọn hàng đầu ở tuyến giữa Chelsea. Tuy vậy, Ballack vẫn có rất nhiều lựa chọn, trong đó có phương án hồi hương và chơi cho một đội bóng được góp mặt ở Champions League. Schalke, tân Á quân Bundesliga, đang nhiệt tình chào mời cựu cầu thủ Bayern, Leverkusen và Kaiserlautern này. Joe Cole (Chelsea) Chấn thương đầu gối khiến Cole mất chỗ đứng ở tuyển Anh và trở thành sự lựa chọn thứ ba của HLV Ancelotti cho hai bên cánh ở Chelsea. Nhưng ở tuổi 28, cựu cầu thủ West Ham vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội để đánh bóng lại sự nghiệp. Tottenham, mới lần đầu giành quyền dự Champions League, rất cần kho kinh nghiệm và sự từng trải của Cole. Các bên liên quan đang tích cực đàm phán cho thương vụ này. Trong khi đó, từ Manchester, sau thành công nhất định với một bản hợp đồng miễn phí khác là Michael Owen, MU cũng đang cân nhắc đưa ra lời mời với Joe Cole. Sidney Govou (Lyon) Sau 11 mùa giải khoác áo Lyon và cùng CLB này lập kỳ tích vô địch Pháp 7 năm liền, cầu thủ chạy cánh phải này đang háo hức ra nước ngoài tìm kiếm những thử thách mới. Paris Saint Germain, Bolton và một số CLB hạng trung khác ở giải Ngoại hạng được cho là đang ráo riết săn lùng chữ ký của Govou. Họ sốt sắng như vậy là vì không muốn để qua World Cup 2010, khi nhiều CLB khác có thể nhảy vào cuộc, nếu ngôi sao 30 tuổi này chơi tốt cùng tuyển Pháp ở Nam Phi. Robert Pires (Villarreal) Villarreal chẳng mặn mà gia hạn hợp đồng để giữ chân cựu "Pháo thủ" đã 36 tuổi này. Pires (áo vàng) cũng không nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng châu Âu. Nhưng ở phía bên kia Đại Tây Dương thì lại là chuyện khác. Từ giải nhà nghề Mỹ, có hơn hai CLB, mà nổi bật LA Galaxy và Philadelphia Union, đang ra sức chào mời thành viên tuyển Pháp địch World Cup 1998 rồi Euro 2000. Tiền đạo Marouane Chamakh (Bordeaux) Mới 26 tuổi và có tới 10 năm kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao cùng Bordeaux, Chamakh (áo sẫm) chính là món hàng được quan tâm nhất trong "phân khúc" cầu thủ tự do của thị trường chuyển nhượng hè này. Cả Arsenal, Liverpool, West Ham, Sunderland lẫn ông khổng lồ sa cơ của Serie A, Juventus đều ngỏ ý muốn có tiền đạo người Marocco này. Arsenal được cho là có nhiều lợi thế hơn cả, vì đã tiếp xúc sớm với Bordeaux và cá nhân Chamakh. Kevin Kuranyi (Schalke) Với 18 lần xé lưới đối phương, tiền đạo 28 tuổi gốc Brazil nằm trong số những tay săn bàn tốt nhất và là cảm hứng số một giúp Schalke đến ngôi Á quân Bundelisga mùa này. Nhưng sau 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp ở Đức, Kuranyi đang háo hức tìm kiếm những thử thác ở một nền bóng đá khác. Juventus từng rất quan tâm đến tiền đạo bị tuyển Đức ruồng rẫy này, nhưng dường như, bản thân Kuranyi lại muốn sang Anh, nơi nhiều CLB giải Ngoại hạng đang vẫy gọi. Man City, với tham vọng to lớn của các ông chủ Ả rập, có thể là điểm đến tiếp theo của anh.

Theo Minh Kha (VNE)