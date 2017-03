Đòi lương cao, Nani hết hi vọng chia tay Man Utd

Thi đấu không tồi ở Man Utd song Nani lại là một trong những cầu thủ có khả năng chia tay Old Trafford lớn nhất ở mùa Hè vừa qua. Do thị trường chuyển nhượng của bóng đá Nga chỉ khép lại sau ngày 6/9 nên trong ngày hôm qua, BLĐ Zenit đã có buổi làm việc rất nghiêm túc trong thương vụ đưa ngôi sao người Bồ về xứ Bạch Dương. Đáng tiếc là cuộc thương thảo hợp đồng này đã không đạt được kết quả như mong muốn của Giám đốc điều hành Maxim Mitrofanov. Nguyên nhân chính xuất phát từ mức lương đòi hỏi quá cao của Nani. Hiện tại, tiền vệ người Bồ đã gửi yêu sách tăng lương lên mức 130 nghìn bảng/tuần nhưng vẫn chưa được BLĐ Man Utd phê duyệt 1 bản hợp đồng mới. Điều đó đồng nghĩa với việc Zenit phải chấp nhận mức lương tối thiểu này mới có thể thuyết phục Nani rời bỏ Old Trafford. Nani đang cảm thấy cô đơn ở Manchester khi không còn được HLV Alex Ferguson trọng dụng như những mùa giải trước. Anh đã bị loại khỏi đội hình xuất phát sau khi M.U bất ngờ để thua Everton 0-1 trong trận ra quân mùa giải. Ở trận thắng Southampton 3-2, cựu tiền vệ Lisbon chỉ được trao cơ hội từ băng ghế dự bị. Tương lai của anh ở Old Trafford bị đặt dấu hỏi lớn sau khi chiến lược gia người Scotland có được một số ngôi sao hàng công ở kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Sở dĩ Zenit gặp khó khăn trong thương vụ Nani bởi đội bóng này vừa chi tới 80 triệu euro cho bộ đôi Hulk – Axel Witsel. Mức giá mua Nani không phải là vấn đề quá lo ngại với đại diện Nga nhưng mức lương đòi hỏi của ngôi sao người Bồ sẽ khiến Giám đốc điều hành Maxim Mitrofanov phải sắp đặt lại khung lương đang ổn định ở đội bóng. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)