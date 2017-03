Đòi rời Man City, Tevez phải nhập viện

Tiền đạo của Manchester City tiết lộ rằng anh đã gặp phải một chứng rối loạn tiêu hóa hồi Hè chỉ vì quá căng thẳng khi đòi rời khỏi The Citizens, theo Daily Mail đưa tin. Theo đó, Tevez đã hy vọng rất nhiều vào việc chuyển tới thi đấu cho Inter Milan cũng như việc được đoàn tụ cùng vợ và 2 con gái - những người đã ở Argentina trong khoảng

thời gian anh ở thành phố Manchester. Mặc dù vậy, việc chuyển nhượng tới Inter lại không thể diễn ra theo ý muốn và điều này đã khiến chân sút chủ lực của Man xanh mùa trước cảm thấy căng thẳng và trầm cảm. Hệ quả của vấn đề là Tevez đã ăn và ăn không ngừng. “Tôi đã có vấn đề khủng hoảng cá nhân hồi Hè. Tôi tăng tới 5 hoặc 6 kg và phải tới kiểm tra ở một phòng khám. Tôi chán nản và ăn liên tục. Chỉ duy nhất gia đình và bạn bè tôi biết điều này”, Tevez tiết lộ. Sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Tevez vẫn là người của The Citizens. Mức giá Man xanh đặt ra cho anh trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi là quá cao (50 triệu bảng) khiến không CLB nào có thể và muốn mua anh. Mặc dù phải ở lại Man xanh sau nhiều nỗ lực đòi ra đi nhưng hiện gia đình Tevez bao gồm vợ và 2 con gái đã chuyển tới vùng Tây Bắc nước Anh từ Nam Mỹ. Và chân sút của The Citizens đã có thể yên tâm cống hiến cho đội chủ sân Etihad. Theo Kinh Vân (Bongdaso)