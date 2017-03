Đội tuyển Italy dễ dàng vùi dập San Marino đến 4-0

Niềm vui của Alberto Gilardino. (Nguồn: Getty Images)



Theo Huy Anh (Vietnam+)



Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Cesare Prandelli có màn chạy đà tốt cho trận đấu quan trọng với Cộng hòa Séc tại vòng loại World Cup 2014.Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để vị chiến lược gia 55 tuổi này, có những thử nghiệm mới trong đội hình. Thực tế, trong trận đấu này, Prandelli đã có một vài thử nghiệm, khi tung Ogbonna, Poli hay Bonaventura vào sân để sát cánh cùng Antonelli, Pirlo hay Maggio.Dù với đội hình có phần "chắp vá" như vậy, đội tuyển Italy cũng không quá khó khăn để kiểm soát thế trận và có được hai bàn thắng do công của Andrea Poli và Alberto Gilardino ở các phút 28 và 34 của trận đấu.Sang hiệp 2, Cesare Prandelli đã có đến 6 sự thay đổi người. Những sự thay đổi người này vẫn không khiến Italy đánh mất đi thế trận bởi San Marino quá yếu thế so với đương kim á quân châu Âu.Andrea Porlo không chỉ hoàn thành tốt trong vai trò điều tiết lối chơi của Italy, mà còn trực tiếp ghi bàn để nâng tỷ số lên 3-0 khi hiệp hai mới chỉ diễn ra đúng 5 phút. Trước khi tiếng còi trận đấu vang lên, Italy cũng đã có thêm được một bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 78 do công của Aquilani.Sau chiến thắng này, đội tuyển Italy sẽ bước vào trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2014 với Cộng hòa Séc vào ngày 9/6 tới đây. Italy hiện đang đứng đầu bảng B với 13 điểm và hơn Séc đến 5 điểm trên bảng xếp hạng.Cũng trong rạng sáng nay, dù được đánh giá cao hơn song đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ phải đón nhận thất bại 0-2 trước Slovenia./.