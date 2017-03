Đội tuyển Malaysia: Thách đấu

Một năm trước, U23 Malaysia thảm bại 1-3 trước U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 25. Nhưng trong tình thế dựa lưng tường, đội bóng dưới triều đại Rajagobal bất ngờ quật ngã Thái Lan để vào bán kết và sau đó đòi lại món nợ trước Việt Nam bằng chiến thắng 1-0 trong trận chung kết. Tại AFF cup 2010, thầy trò Rajagobal đã lặp lại gần đúng với con đường của chính mình ở SEA Games 25. Thất bại 1-5 trước chủ nhà Indonesia trong ngày khai mạc tưởng như đã đánh gục được người Mã ngay ở vạch xuất phát. Tuy nhiên, Malaysia đã tận dụng triệt để cơ hội khi người Thái thất bại trước Indonesia bằng chiến thắng trước Lào ở lượt trận cuối, thầy trò Rajagobal đã giành suất vào bán kết. May mắn đã đồng hành với Malaysia trong 2 lần lách mình qua khe cửa hẹp. Thế nhưng, chúng ta không thể phủ nhận rằng, thành công của bóng đá Malaysia được xây dựng trên những kế hoạch phát triển đúng đắn. Chiến dịch “bàn tay sắt” của những cơ quan chức năng với nạn cá độ tràn lan, cũng như quan điểm cứng rắn không dùng cầu thủ ngoại ở giải VĐQG đã buộc người Mã phải làm lại từ nền móng, cơ hội được trao cho các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, Malaysia cũng đang hướng tham vọng vô địch AFF cup theo cái cách rất riêng của mình. Không giống như Việt Nam, Indonesia treo thưởng cao, thay vào đó, Malaysia lại “hô khẩu hiệu” và nói nhiều về lý tưởng, trách nhiệm của các tuyển thủ quốc gia. Ngay trước cổng LĐBĐ Malaysia đã được treo một khẩu hiệu với nội dung: “Nothing is impossible! U can do it… To be champion, u must beat the champion” (Không có gì là không thể! Các bạn có thể làm được. Để trở thành nhà vô địch, chúng ta phải hạ nhà vô địch). Lời thách đấu của Malaysia được đưa ra với nhà vô địch Đông Nam Á khiến cho không khí trước trận bán kết giữa 2 đội nóng càng thêm nóng. Trước thềm AFF cup 2010, đội tuyển Malaysia đã mất gần 10 cầu thủ trụ cột vì chấn thương. Tuy nhiên, thành công của lứa U23 đã giúp cho Rajagobal có được những sự thay thế cần thiết. Ngoài 4 cầu thủ sinh từ năm 1981 đến 1985, toàn bộ số còn lại đều sinh từ năm 1986 đến 1991, Malaysia trở thành đội bóng có tuổi đời trẻ nhất tại AFF cup năm nay. Đội hình trẻ trung, giàu sức chiến đấu của Malaysia nhanh chóng khẳng định năng lực và sự tiến bộ qua từng trận đấu. Ngoài thất bại mang tính chất “tai nạn” trước Indonesia, các cầu thủ trẻ Malaysia đã gây bất ngờ bởi lối chơi được tổ chức chặt chẽ, đồng thời trong đó luôn tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Trong trận đấu với Thái Lan, thầy trò Rajagobal có thể thua đối thủ về kiểm soát bóng nhưng không kém hơn đối thủ về số cơ hội ghi bàn. Kiến trúc sư cho những thành công ấy chính là HLV bản địa Rajagobal. Tài năng, sự tận tụy trong công việc và rất chịu khó nghiên cứu đối thủ đã giúp ông luôn có được những kế sách cần thiết cho các học trò trước mỗi đối thủ khác nhau. Nhờ thế, Malaysia dưới triều đại Rajagobal có thể thua, song họ lại không bất ngờ hoặc bị động trước những miếng đánh của đối thủ nhờ sự nghiêm túc trong khâu chuẩn bị trước trận đấu. “Thánh địa” Bukit Jalil với sức chứa ơn 8 vạn khán giả, gấp đôi sân Mỹ Đình, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người Mã. Rajagobal đã vạch ra chiến thuật rất rõ ràng cho vòng bán kết, thắng sân nhà hòa sân đối phương. Malaysia trở thành đối thủ không dễ chơi cho đội tuyển Việt Nam. Theo Đức Minh (Bongdaso)