Đội tuyển Việt Nam tính cửa play off

Vì thế thầy trò ông đã phải nghĩ đến các trận play off tìm suất cuối của châu Á dự World Cup 2016.

Trước tiên phải nhắc lại bốn cặp đấu tứ kết gồm chủ nhà Uzbekistan - Iraq; Thái Lan - Úc; Iran - Kyrgyzstan; Việt Nam - Nhật. Với bốn cặp đấu này nếu không có xảy ra “địa chấn” thì Uzbekistan, Thái Lan, Iran và Nhật Bản vào bán kết và sớm có bốn suất đại diện châu Á dự vòng chung kết World Cup 2016… Vé thứ năm cũng là vé cuối cùng của châu Á đi World Cup chỉ dành cho đội thắng hai trận ở hai lượt play off. Theo lịch đấu thì đội thua trận Nhật Bản - Việt Nam gặp đội thua trận Iran - Kyrgyzstan và đội thắng trong cặp play off trên sẽ gặp đội thắng trong cặp play off còn lại (nhiều khả năng là Úc - Iraq). Rõ ràng là thầy trò HLV Bruno phải tính đến những bước đi play off này vì nó thực tế hơn.

Trước đó, đêm 15-2, thầy trò HLV Bruno đã có trận thua 1-3 trước Thái Lan. Một cái thua về đẳng cấp nhưng thật đáng mừng vì khoảng cách đã được rút ngắn đáng kể và lần đầu tiên gặp Thái Lan mà các cầu thủ Việt Nam khiến họ hú hồn đến phút chót mới tìm được chiến thắng. Đáng khen nhất là khả năng phòng ngự và chơi phản công cực hay nhưng còn thiếu sự tự tin ở những pha xử lý bên cầu môn đối phương.

Nếu may mắn cộng với sự hưng phấn cao, khả năng tìm vé thứ năm dự World Cup là hoàn toàn có thể xảy ra với các tuyển thủ Futsal Việt Nam.