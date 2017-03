Đội U-23 Việt Nam: Bất an hàng công

Dứt điểm kém là căn bệnh mạn tính của bóng đá Việt Nam và ông Miura thừa hiểu điều đó hơn ai hết sau nhiều giải đấu quốc tế từ đội tuyển quốc gia đến U-23. Tuy nhiên, ở đợt tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á lần này, sự hiếm muộn bàn thắng càng làm ông thầy người Nhật đau đầu hơn.

Không phải tự nhiên mà ông Miura trong vài ngày qua luôn chú trọng hướng dẫn tiền đạo các bài phối hợp nhóm trước cầu môn và dứt điểm. Có nhiều lần ông Miura cáu gắt ra mặt khi phải dừng tình huống và yêu cầu học trò thực hiện lại những cú sút. Ông buộc phải giải hoàn chỉnh bài toán khó này cho đội U-23 Việt Nam và sức ép càng lớn hơn khi ông vừa tự nhận chỉ tiêu vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á.

Trong ba trận giao hữu vừa diễn ra ở Hà Nội, ngoài sự âu lo về hàng thủ còn lỏng lẻo để lọt lưới đến bảy bàn thì ông Miura bất an nhiều hơn với hàng công chỉ ghi có hai bàn thắng. Đáng chú ý hai bàn thắng ấy trong trận hòa 2-2 với đàn em Osaka do trung vệ Mạnh Hùng ghi từ một tình huống cố định và bàn còn lại do Văn Toàn lập công với vai trò tiền vệ phải.

Văn Toàn ghi bàn cho U-23 Việt Nam nhưng lại không phải là giải pháp của HLV Miura ở hàng tiền đạo. Ảnh: XH

Ông Miura có năm tiền đạo trong tay nhưng đây là lần đầu tiên ông buộc phải từ bỏ hoặc chấp nhận sự hạn chế theo cách tính của mình khi thường sử dụng một chân sút cao to có khả năng tì đè theo kiểu của Mạc Hồng Quân. Ở đội tuyển quốc gia lẫn U-23 trước đây, ai cũng thấy năng lực của tiền đạo Việt kiều này không cao mà nghiệt nỗi đấy lại là sở thích từ quan điểm huấn luyện của ông Miura.

Lần tập trung này, chỉ có mỗi Xuân Mạnh là chân sút mới do ông Miura chấm từ giải U-21, còn lại Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài, Văn Thành đều là người cũ. Cái khó của các chân sút này, ngoài Công Phượng thường có suất đá chính tại V-League, là chỉ chơi theo phương án 2 hoặc ngồi dự bị. Cũng không ai nổi bật ở khả năng “làm tường” như cách xây dựng đấu pháp dưới thời Miura, trong khi tiền đạo chơi ăn ý nhất với Công Phượng ở HA Gia Lai là chân sút Văn Toàn bị dạt ra biên.

Cho nên gần như HLV Miura ở cuộc chơi sắp tới phải nhào nặn lại một cặp tiền đạo gần như mới mà hiệu suất thì cần phải cải thiện nhiều sau ba trận giao hữu còn nhiều khiếm khuyết.