Đội vô địch V-League 2014 nhận 4 tỷ đồng

Theo đó, dù gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, nhưng VPF vẫn giữ nguyên mức tiền thưởng như ở mùa giải 2013. Cụ thể, đội giành ngôi vô địch V-League sẽ nhận 4 tỷ đồng tiền thưởng; đội Á quân là 2 tỷ và đội hạng Ba là 1 tỷ đồng.

Một thành viên hội đồng quản trị VPF cho biết, dù rất muốn nâng số tiền thưởng nhằm tạo động lực cho các đội, nhưng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn khủng hoảng, thì giữ được mức thưởng như mùa giải trước cũng là cả một sự cố gắng.



Hà Nội T&T đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League 2014

Giữ mức tiền thưởng cao cho các vị trí đứng đầu BXH, VPF cũng có những khoản thưởng khác nhằm động viên các đội bóng. Ở mùa giải 2014, lần đầu tiên VPF sẽ lựa chọn 11 cầu thủ xuất sắc nhất tương ứng với 11 vị trí ở 13 CLB, mỗi cầu thủ nhận được giải thưởng 10 triệu; CLB đào tạo trẻ tốt nhất (khen thưởng CLB có công tác đào tạo cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi tốt nhất; CLB có mặt sân thi đấu tốt nhất; Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất; Cầu thủ xuất sắc nhất của CLB do CĐV của CLB đó bình chọn…

Tuy nhiên, năm nay VPF sẽ cắt giảm chi phí hàng loạt với các CLB trong việc di chuyển thi đấu sân khách. Cụ thể, ở mùa giải 2013, VPF đã chi khoảng 7 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí di chuyển cho các CLB khi đá trên sân khách, nhưng năm nay sẽ bị cắt vì không có nhiều nguồn thu từ tài trợ, quảng cáo. VPF chỉ hỗ trợ 2 CLB đại diện Việt Nam là Hà Nội T&T, Ninh Bình tham dự AFC Champions League và AFC Cup, cụ thể là 200tr/CLB cho toàn bộ vòng loại, mỗi vòng tiếp theo nếu được vào sẽ hỗ trợ tăng 100triệu/CLB so với vòng trước đó.

Ở hội cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra cách đây không lâu, VPF đã xác định những mục tiêu quan trọng ở mùa giải 2014, đặc biệt là vấn đề tài chính cũng như nguy cơ bỏ giải của các CLB.

“Trước đây chúng tôi dự trù cố gắng thu 120 tỷ đồng trong năm 2014, nhưng giờ khó khăn vì nền kinh tế vẫn khủng hoảng, chúng tôi cố gắng đảm bảo nguồn thu cho việc tổ chức giải đấu, hỗ trợ kinh phí cho các CLB như năm 2013, tức là khoảng hơn 80 tỷ đồng”, TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết.

Còn về nguy cơ bỏ giải của các CLB, ông Viễn nhấn mạnh: “Việc một CLB nào đó bỏ giải là điều không mong muốn, nhưng chúng tôi tin tưởng vào sự trách nhiệm của các CLB. Các CLB đều cam kết đồng hành đến hết mùa giải và họ đã chứng minh những nguồn tài chính đảm bảo. VPF tin tưởng các CLB và CLB nào nếu cảm thấy không đủ khả năng tham dự, đã bỏ cuộc như trường hợp của Kiên Giang và Bình Định”.

Ở mùa giải năm nay, có một nét mới chính là việc V-League sẽ có 13 đội (lẻ) gồm: Hùng Vương An Giang, Becamex Bình Dương, Xi Măng The Vissai Ninh Bình, QNK Quảng Nam, Đồng Tâm Long An, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, Đồng Nai, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai và XM Vicem Hải Phòng. Như vậy với số đội lẻ, chắc chắn sẽ có đội phải nghỉ ở lượt trận cuối là vòng 26 (HAGL). Điều ngày có thể sẽ dẫn đến tiêu cực nhưng ông Viễn khẳng định VPF đã có phương án phòng chống.

Dự kiến, V-League 2014 sẽ khai mạc ngày 11/1/2014 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T (là đội ĐKVĐ được ưu tiên đá sân nhà trong trận khai mạc) và kết thúc giải vào ngày 31/8. Trong khi đó, Giải hạng Nhất quốc gia 2014 sẽ có 8 CLB tham dự, mở màn ngày 15/3/2014 và kết thúc ngày 28/6. Ngày 15/2/2014 khai mạc Cúp Quốc gia và kết thúc ngày 6/9. Trận Siêu Cúp khởi tranh ngày 4/1.

Theo Hiểu Minh (Dân Trí)