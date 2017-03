Doping tiền và tham vọng vô địch

HLV Phan Thanh Hùng và thói quen của người thắng cuộc Trong số các nhà cầm quân ở nhóm đội dẫn đầu, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh có nhiều kinh nghiệm và tỏ ra khiêm tốn nhất so với các đối thủ. Nên nhớ HLV Phan Thanh Hùng trong sáu mùa dẫn dắt Hà Nội T&T thì đã hai lần vô địch và bốn lần giành ngôi á quân. Sự trầm tĩnh của ông Hùng cùng một thái độ luôn tôn trọng đối thủ khiến các đội ông nắm không bị… ghét. Chính vì thế Than Quảng Ninh gần cuối mùa đã lặng lẽ nhảy vào tốp ba một cách ngoạn mục và thầy trò Phan Thanh Hùng là một “nhân tố bí ẩn” cho cuộc đua vô địch V-League trở nên thích thú hơn. TT