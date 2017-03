Drogba đặt mục tiêu ghi 40 bàn

Drogba muốn ghi 40 bàn ở mùa này

"40 bàn ư? Tại sao không?", Drogba đã đặt ra cho mình mục tiêu mới, luôn cao hơn mùa trước, như trường hợp của Ronaldo .Nhiều CĐV Chelsea tin rằng, nếu không bận dự CAN 2010 (kéo dài 1 tháng), Drogba đã có thể chinh phục cột mốc 40 bàn. Từ sau CAN 2010, Drogba đã ghi đến 21 bàn cho Chelsea, một thành tích cho thấy khả năng ghi bàn tuyệt vời và sức lực tưởng chừng vô biên của tiền đạo người Bờ Biển Ngà.



Với hat-trick vào lưới West Brom, Drogba đã nâng tổng số bàn ghi được Chelsea sau 6 năm lên con số 134 bàn. Anh vẫn kém 24 bàn so với đồng đội Lampard, người đã đá cho The Blues suốt cả thập kỷ qua, nhưng đã vượt mặt huyền thoại Jimmy Greaves để chiếm vị trí thứ 6 trên danh sách những chân sút hàng đầu trong lịch sử Chelsea.



Kỹ năng ghi bàn của Drogba ngày càng hoàn thiện. Chân trái, chân phải, đánh đầu, sút xa, sút gần... anh đều đáng sợ. Trong 1 năm trở lại đây, Drogba còn là cây sút phạt đáng tin cậy nhất của Chelsea. Phần lớn nhất pha sút phạt của anh có lực rất mạnh vượt qua hàng rào và trúng khung thành. Vấn đề còn lại là thủ môn đối phương có đoán đúng hướng và bắt được hay không mà thôi. Trận khai màn mùa giải này, ở cú sút phạt đầu tiên của Drogba, thủ môn Scott Carson của West Brom đã đoán đúng hướng nhưng không thể bắt dính và phải vào lưới nhặt bóng sau quả đá bồi của Malouda. Đến cú sút phạt thứ 2, Carson hoàn toàn bị Drogba khuất phục.



Thiệt thòi lớn nhất của Drogba so với Ronaldo, người từng ghi 42 bàn cho M.U ở mùa 2007-2008, là anh không được giao trọng trách đá penalty. Nhưng có lẽ, với phong độ như hiện tại, Drogba vẫn đủ sức chinh phục cột mốc 40 bàn. Một chi tiết cần được lưu ý: Drogba năm nay đã 32 tuổi!



trước đây. Nhiều CĐV Chelsea tin rằng, nếu không bận dự CAN 2010 (kéo dài 1 tháng), Drogba đã có thể chinh phục cột mốc 40 bàn. Từ sau CAN 2010, Drogba đã ghi đến 21 bàn cho Chelsea, một thành tích cho thấy khả năng ghi bàn tuyệt vời và sức lực tưởng chừng vô biên của tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

10 chân sút hàng đầu trong lịch sử Chelsea



TT Tên Quốc tịch Năm Bàn

1 Bobby Tambling Anh 1959–1970 202

2 Kerry Dixon Anh 1983–1992 193

3 Frank Lampard Anh 2001–nay 158

4 Roy Bentley Anh 1948–1956 150

5 Peter Osgood Anh 1964-1974 & 1978-1979 150

6 Didier Drogba BBN 2004–nay 134

7 Jimmy Greaves Anh 1957-1961 132

8 George Mills Anh 1929–1943 125

9 George Hilsdon Anh 1906–1912 108

10 Barry Bridges Anh 1958–1966 93