Drogba: Số phận đã không để tôi chơi cho Arsenal

Drogba đôi khi vẫn nhắc cho Arsene Wenger nhớ về những gì mà Giáo sư đã mất khi không đưa “Voi rừng” về với sân Highbury vào cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Khi tiền đạo số một của Chelsea hiện tại mới chỉ là một tài năng triển vọng tại Le Mans, Wenger, người luôn được biết tới với khả năng săn tìm tài năng trẻ (đặc biệt là ở Pháp) đã theo dõi kỹ lưỡng quá trình phát triển của Didier. Lúc đó, do tình hình tài chính khó khăn nên Le Mans đã sẵn sàng bán tài năng trẻ của mình với giá 100.000 bảng nhưng Giáo sư và các cộng sự của mình đã lắc đầu trước mức giá đó. Và phong độ của Drogba khi đối đầu với Arsenal trong 6 năm kể từ khi chuyển từ Marseille về Chelsea với giá 24 triệu bảng có thể đã khiến Wenger phải hối tiếc. Trong 12 lần gặp nhau giữa Drogba và Pháo thủ, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã ghi được 12 bàn thắng (9 bàn trong 6 trận tại Premier League). Tuy có đôi chút tiếc nuối khi không được gia nhập Arsenal hơn 10 năm trước nhưng Drogba vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại ở Chelsea và cho rằng, tất cả đã được định mệnh sắp đặt. “Tôi không nghĩ rằng Wenger đã mất đi điều gì đó bởi không có tôi, ông ấy đã có Thierry Henry”, Drogba nói trong cuộc họp báo trước trận. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu tôi không chơi cho Arsenal, thì đó là do định mệnh đã sắp đặt. Tôi là một người rất tin vào số phận, và nếu một chuyện gì đó không xảy ra thì ắt hẳn phải có nguyên do của nó”. Bắc Việt