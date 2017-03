Drogba, Toure và Gervinho may mắn thoát chết

Sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Bờ Biển Ngà, một CĐV Senegal đã đã chạy vào sân và lao về phía Drogba. Nhân viên an ninh đã can thiệp kịp thời nhưng mọi chuyện sau đó đã diễn ra tồi tệ hơn khi lần lượt các ngôi sao Kolo và Yaya Toure (Man City), Cheick Tiote (Newcastle) và Gervinho (Arsenal) đã phải núp trong vòng vây của các nhân viên an ninh khi những quả pháo sáng được ném xuống từ các khán đài.

Các cầu thủ Bờ Biển Ngà được cảnh sát che chắn rời sân - Ảnh Getty

Tuy nhiên, một nguồn tin từ đội chủ sân Etihad khẳng định: “Hai anh em nhà Toure không hề hấn gì.”

Nguồn tin cũng cho biết thêm: “Bạo loạn đã nổ ra khi Drogba nâng tỉ số lên 2-0 từ tình huống sút phạt đền, một quyết định xử phạt gây tranh cãi. Khắp các khán đài đã bốc cháy và pháo sáng được ném khắp mặt sân.”

Drogba được cảnh sát bảo vệ - Ảnh Getty

Bàn thắng thứ hai của Drogba đã mang về tổng tỉ số 6-2 cho Bờ Biển Ngà sau hai lượt trận đi và về nhưng niềm vui của họ đã sớm trở thành nỗi kinh hoàng. Người hâm mộ Senegal bắt đầu đốt mọi thứ trên khán đài và gây ra một đám mây khói trên sân vận động buộc trận đấu phải dừng lại ở phút 76.

Cảnh sát đã để những CĐV Bờ Biển Ngà vào giữa sân, sau đó họ hộ tống những người này rời sân bằng xe ôtô và dùng hơi cay để giải tán các đám đông bao vây xung quanh. Tiếp theo đó, cảnh sát chống bạo động đã vào sân và đưa các cầu thủ Bờ Biển Ngà ra khỏi đó một cách an toàn. Lực lượng an ninh cũng đảm bảo rằng các cầu thủ của Senegal như Demba Ba, Papiss Cisse (Newcastle) và Mohamed Diame (West Ham) được an toàn.

Toure vẫn còn chưa hết hoảng hốt - Ảnh Getty

Sau trân đấu này, Senegal sẽ phải đối mặt với an phạt từ Liên đoàn bóng đá Châu Phi. Một nguồi tin nội bộ của cơ quan quyền lực này cho hay: “Trận đấu đã được dừng lại và “Sư tử” Senegal sẽ không đủ điều kiện để tham dự Cúp các quốc gia Châu Phi vào năm 2013.”



Theo Nguyễn Huy (TT&VH Online)