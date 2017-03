Drogba vứt bỏ cơ hội chiến thắng của Chelsea

Vòng 17

Thứ bảy, ngày 11/12

Aston Villa 2-1 West Brom

(Downing 25', Heskey 80' - Scharner 89')

Everton 0-0 Wigan

Fulham 0-0 Sunderland

Stoke 0-1 Blackpool

(Campbell 48')

West Ham 1-3 Man City

(Tomkins 89' - Yaya Toure 30', Green 73' phản lưới, A Johnson 81')

Newcastle 3-1 Liverpool

(Nolan 15', Barton 80', Carroll 90'+1 - Kuyt 49')



Chủ nhật, ngày 12/12

Bolton 2-1 Blackburn

(Muamba 65', Holden 88' - Diouf 87')

Wolverhampton 1-0 Birmingham

(Hunt 45')

Tottenham 1-1 Chelsea

(Pavlyuchenko 15' - Drogba 70')





Đội hình thi đấu

Tottenham:

Gomes, Hutton, Bale, Bassong, Dawson, Assou-Ekotto, Lennon, Palacios (Sandro 89), Modric, Pavlyuchenko (Keane 78), Defoe (Crouch 60).

Bàn thắng:

Pavlyuchenko 15

Chelsea:

Cech, Ivanovic, A Cole, Ferreira, Terry, Essien, Ramires, Mikel (Drogba 46), Malouda (Lampard 77), Kalou (Sturridge 68), Anelka.



Bàn thắng: Drogba 70

Theo Doãn Mạnh (VNE)



Hàng thủ mong manh, tuyến giữa chơi tồi, ở phía trên Nicolas Anelka nhiều lần chuyền lỗi, Drogba lãng phí quả phạt đền trong khi Solomon Kalou có tới bốn cơ hội ngon không ăn bàn được một lần...Hôm qua Chelsea một lần nữa trưng ra gương mặt nặng như chì. Trận hòa trên sân White Hart Lane lần này không khác nào một thất bại đối với Chelsea. Một điểm chẳng đủ để họ lấy lại vị trí dẫn đầu, thậm chí còn tụt xuống thứ tư với 31 điểm sau 17 trận (nhiều hơn về số trận so với hai đối thủ MU và Arsenal).Như vậy trong 7 trận Ngoại hạng Anh gần đây nhất, Chelsea chỉ có được 6 điểm - nghĩa là sau khi trợ lý thân tín Ray Wilkins bị sa thải, từ ngày 11/11 đến nay đội bóng của HLV Carlo Ancelotti chưa giành chiến thắng nào. Ngay trước giai đoạn này, họ vẫn còn ngạo nghễ trên ngôi cao với 7 điểm nhiều hơn đội đứng thứ hai. Vị trí hiện tại có thể chưa phải là nỗi lo lớn của Chelsea, bởi khoảng cách thực tế đến các đối thủ đứng trên không quá xa.Điều đáng thất vọng nhất với họ lúc này là lối chơi và biểu hiện tâm lý. Rõ ràng đã không còn một Chelsea gan lỳ, uy lực và kẻ cả ngày nào. Thay vào đó là một tập thể rời rạc, thiếu khí chất và thi đấu kém hiệu quả và đôi khi hời hợt. Bởi vậy, hôm qua họ chỉ như một đội bằng vai phải lứa so với Tottenham - đội bóng từng có giai đoạn 19 năm ròng rã không thắng Chelsea lấy một lần ở giải vô địch quốc gia Anh.Thay vì sử dụng cùng lúc bộ đôi tấn công Drogba - Anelka, HLV Ancelotti hôm qua quyết định phá lệ. Ông để Drogba ngồi trên băng ghế dự bị và đưa Kalou vào đá chính cùng Florent Malouda và Anelka - chân sút tính đến trước tối qua đã có 6 trận liên tiếp không ghi bàn ở Ngoại hạng Anh. Đó chưa phải là thay đổi triệt để, nhưng thế trận ban đầu của Chelsea tỏ ra khá hứa hẹn khi sớm có một số cơ hội. Michael Essien tung ra cú sút mạnh mẽ từ chừng 30 mét, trong khi Kalou có pha dứt điểm đưa bóng bay ngang mặt khung thành Tottenham.Tuy nhiên khi Chelsea chưa tận dụng được các cơ hội thì nơi sân nhà những khe hở ở hàng phòng ngự bắt đầu lộ ra. Phút 15, trong tình huống còn khá đông cầu thủ Chelsea tập trung quanh khu cấm địa, Jermain Defoe vẫn dễ dàng chuyền bóng đến chân Roman Pavlyuchenko đang đứng trong cấm địa. Sau một nhịp đẩy bóng, tiền đạo người Nga cùng lúc loại bỏ cả John Terry và Jon Mikel Obi rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần mở tỷ số cho Tottenham.Sớm rơi vào thế phải truy đuổi, Chelsea buộc phải thốc cao đội hình. Nhưng không có bài vở đặc sắc trong khi liên kết giữa các vị trí khá lỏng lẻo nên áp lực thực sự đội khách gây ra không lớn. Hệ thống phòng ngự của Tottenham với những Alan Hutton và Benoit Assou-Ekotto thi đấu khá thoải mái. Kalou là cầu thủ duy nhất trong khoảng thời gian này có được những cơ hội, sau hai đường chuyền của Raul Ramires và Anelka, nhưng hoặc bị thủ thành Heurelho Gomes cản phá hoặc dứt điểm chệch cột gang tấc. Anelka đã một lần đưa bóng vào khung thành nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.Sau giờ nghỉ HLV Ancelotti buộc phải đưa ra điều chỉnh. Tiền vệ trụ John Obi Mikel được rút ra để nhường chỗ cho Drogba - tiền đạo mới chỉ có một bàn trong 8 trận gần đây. Dẫu vậy Tottenham mới là đội khởi đầu ấn tượng với những cú dứt điểm tầm xa của Jermain Defoe và Luka Modric. Và đây không phải là thời điểm duy nhất trong hiệp hai Tottenham tỏ ra nguy hiểm như vậy. Không duy trì một áp lực tấn công đều đặn, nhưng đội chủ nhà thi đấu lúc căng, lúc chùng rất khó lường.Trong khi đó, chỉ đến khi Drogba bắt nhịp được với trận đấu, Chelsea mới có được thế trận tích cực hơn - dù chỉ đôi chút. Thi đấu càn lướt và chăm di chuyển, Drogba không ít lần khuấy đảo sự bình yên nơi hàng thủ Tottenham. Thủ thành Gomes đã một lần phải đổ người ngăn chặn cú dứt điểm tầm thấp của anh, trước khi tung người đẩy bóng qua xà cứu đồng đội Palacios khỏi rơi vào tình cảnh đốt lưới nhà sau một quả đá phạt góc của Chelsea. Và phút 70, tỷ số cũng được san hòa 1-1 cho Chelsea. Trong tình huống thoát vào cấm địa, Drogba như muốn trút hết bực dọc vào trái bóng, tung ra cú sút rất mạnh nhắm thẳng mặt Gomes. Thủ thành Tottenham dù chạm được tay cũng không thể ngăn bóng đi vào lưới. Phải đến lúc này Chelsea mới lấy lại được sự tự tin và liên tục gia tăng sức ép.Phút 77 HLV Ancelotti tung Frank Lampard vào thay Malouda. Lần đầu tiên tiền vệ đội phó của Chelsea ra sân kể từ cuối tháng 8. Sau khi phẫu thuật thoát vị, anh dính một chấn thương trên sân tập nên nghỉ đấu từ đó đến giờ. Tuy nhiên do chưa lấy lại được nhịp thi đấu nên Lampard không để lại ấn tượng. Tiền đạo dự bị Daniel Sturridge trước đó cũng đã được tung vào nhằm tăng cường cho hàng công của Chelsea.Và phút bù giờ thứ nhất, đội khách đã có được một cơ hội không thể tốt hơn để tiến đến một chiến thắng.Trong tình huống thoát vào cấm địa, Ramires bị thủ thành Gomes phạm lỗi khá rõ và phạt đền được dành cho Chelsea. Drogba tỏ ra tự tin khi bước lên thực hiện, nhưng cú sút của anh lại không đủ độ hiểm để có thể đánh bại Gomes, làm hỏng cơ hội giành trọn vẹn ba điểm của Chelsea. Hai vòng đấu tới Chelsea sẽ liên tiếp phải gặp MU và Arsenal.