ĐT Đức chốt danh sách dự vòng loại Euro 2012

Trung vệ Werder Bremen lần cuối cùng góp mặt trong ĐT Đức là trận thắng 4-0 trước Kazakhstan hồi tháng 3. Kể từ sau đó, anh đã dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương, Per Mertesacker đã được Joachim Low gọi lại ĐT Đức để chuẩn bị cho trận vòng loại Euro 2012 gặp Áo (2/9) và trận giao hữu gặp Ba Lan (6/9). Trong danh sách 23 cầu thủ đã được DFB chính thức công bố, Mesut Ozil và Marcel Schmelzer cũng đã trở lại sau khi vắng mặt trong trận thắng 3-2 trước Brazil vì chấn thương. Tuy nhiên, Sami Khedira lại không thể góp mặt do dính chấn thương căng cơ. Đáng chú ý trong đợt triệu tập lần này, Andreas Kopke (HLV thủ môn của ĐT Đức) đã chú ý tới thủ môn Ron-Robert Zieler (Hannover). Với phong độ ấn tượng trong màu áo Hannover, Zieler đã chiếm được niềm tin của thủ thành nổi tiếng bóng đá Đức. Tuy nhiên, anh sẽ chỉ là sự lựa chọn thứ 3 của “cỗ xe tăng” sau Manuel Neuer và Tim Wiese. Nếu đánh bại ĐT Áo trong trận đấu vào đêm thứ 6 tuần tới, Đức sẽ chắc chắn sẽ là đội bóng đầu tiên giành vé lọt vào VCK Euro 2012. HLV Joachim Low cũng đã tỏ ra rất tự tin về chiến thắng sắp tới của Á quân WC 2002“ Chúng tôi đang dẫn đầu bảng và có lợi thế rất lớn nhưng chúng tôi vẫn chưa giành vé chính thức tới Ba Lan và Ukraine mùa hè tới. Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại ĐT Áo tại Gelsenkirchen để trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào VCK Euro 2012”, Joachim Low đã phát biểu trên website chính thức của DFB. Danh sách 23 cầu thủ Đức được triệu tập : Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich), Tim Wiese (Werder Bremen), Ron-Robert Zieler (Hannover). Hậu vệ: Holger Badstuber, Jerome Boateng, Philipp Lahm (Bayern Munich), Benedikt Howedes (Schalke), Mats Hummels, Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund), Per Mertesacker (Werder Bremen), Christian Trasch (Wolfsburg) Tiền vệ: Sven Bender, Mario Gotze (Borussia Dortmund), Toni Kroos, Thomas Muller, Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Mesut Ozil (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Monchengladbach), Simon Rolfes, Andre Schurrle (Bayer Leverkusen) Tiền đạo: Lukas Podolski (Cologne), Mario Gomez (Bayern Munich), Miroslav Klose (Lazio). Theo Duy Quang (Bongdaso)