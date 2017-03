ĐT Đức triệu tập đội hình: Công thần vắng mặt

Vào ngày hôm qua, HLV Joachim Low đã chính thức công bố danh sách 19 cầu thủ ĐT Đức được triệu tập cho trận giao hữu quốc tế gặp Argentina. Đáng chú ý là sự vắng mặt của khá nhiều nhân tố quan trọng như đội trưởng Philipp Lahm, Lukas Podolski và Per Mertesacker. Do sắp đón chào quý tử đầu lòng, Philipp Lahm đã được HLV Joachim Low tạo điều kiện ở bên gia đình. Trong khi đó, bộ đôi Arsenal, Lukas Podolski và Per Merteacker không thể lên tuyển do thời điểm giao hữu với Argentina sát ngày mở màn Premier League 2012-13. “Philipp Lahm muốn thi đấu nhưng sau khi nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại, tôi đã quyết định bỏ qua để cậu ấy được dành thời gian cho cuộc sống riêng tư. Ba ngày trước trận giao hữu quốc tế ở Frankfurt, Premier League sẽ khởi tranh ở Anh. Vì vậy, điều quan trọng là Mertesacker, người đã chấn thương một thời gian dài, và Lukas, người sẽ phải chiến đấu giành một suất đá chính ở CLB, nên chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của họ với đội bóng mới”, Joachim Low phát biểu. Sắp đón chào quý tử đầu lòng, Philipp Lahm không thể lên tuyển “Hansi Flick và tôi đã có cuộc đối thoại dài với Tim ở Hoffenheim. Chúng tôi cho cậu ấy biết rằng đội tuyển có kế hoạch sử dụng những thủ môn trẻ hơn tại vòng loại World Cup”, tiết lộ của HLV thủ môn ĐT Đức, Andreas Klope. Bộ đôi ngôi sao Bayern Munich, Mario Gomez và Bastian Schweinsteiger cũng không có mặt trong danh sách 19 cầu thủ Đức được triệu tập do dính chấn thương. Thủ thành Tim Wiese cũng bị cắt giảm trong đợt lên tuyển lần này. Do Gomez dính chấn thương, Miroslav Klose sẽ là mũi trung phong duy nhất của Mannschaft trong trận đấu tới với Argentina. Theo lịch thi đấu, thầy trò Joachim Low sẽ chạm trán Argentina vào ngày 15/8 tới tại Commerzbank-Arena (Frankfurt). Đây là trận giao hữu cuối cùng của Mannschaft trước khi bước vào vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 tới. Danh sách 19 cầu thủ Đức được triệu tập



Thủ môn: Manuel Neuer (FC Bayern München), Ron-Robert Zieler (Hannover 96) Hậu vệ: Holger Badstuber (FC Bayern München), Lars Bender (Bayer 04 Leverkusen), Jérôme Boateng (FC Bayern München), Benedikt Höwedes (FC Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund). Tiền vệ: Sven Bender (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Schalke 04), Mario Götze (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos (FC Bayern München), Thomas Müller (FC Bayern München), Mesut Özil (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Dortmund), André Schürrle (Bayer 04 Leverkusen) Tiền đạo: Miroslav Klose (Lazio Roma) Theo Hải Nam (Bongdaso)