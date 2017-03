ĐT Long An chặn đứng đội đầu bảng

Sức hấp dẫn của nó ở chỗ Thanh Hóa đang có đà hưng phấn sau bốn trận thắng và hứa hẹn kéo dài khoảng cách ngôi đầu bảng trong khi ĐT Long An ít biết thua trên sân nhà.

Những vòng đấu gần đây ĐT Long An chơi khởi sắc. Những cựu binh tỏ rõ tấm gương cần mẫn để các đàn em học hỏi. Những Tài Em, Nhật Tân, Chí Công, Quang Thanh đều thi đấu… rất gương mẫu bên cạnh lứa kế thừa Phan Tấn Tài, Thanh Hải chững chạc hẳn ra. Đó chính là lý do vì sao ĐT Long An đang ở phía sau ngay nhóm dẫn đầu.

Trung vệ Chí Công ghi bàn thắng mở tỉ số cho chủ nhà ĐT Long An phút 21 và mãi đến phút 61 thì tiền đạo Đình Tùng mới có bàn san bằng cho Thanh Hóa. Đội khách khi có bàn gỡ hòa thì chơi bốc hẳn lên với những pha bứt phá tốc độ của Đình Tùng cùng nhiều cú chọc khe của Rogers cực kỳ sắc sảo và tiềm ẩn nguy hiểm cho chủ nhà.

Thế nhưng chủ nhà vẫn tỉnh táo chơi phòng ngự chặt chẽ và giăng bẫy bằng tuyến tiền vệ đẩy cao tạo áp lực lên Thanh Hóa đang nôn nóng tìm chiến thắng. Cuối cùng đội khách đã hở sườn ở phút 80 từ một pha lật cánh, Thế Dương của Thanh Hóa đã “đốt đền” khi nỗ lực phá bóng giải vây.

TẤN PHƯỚC