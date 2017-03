"Dựa hơi" Torres, Man City hét giá Tevez

Dù rất muốn giữ chân ngôi sao số một của mình ở lại thêm nhiều năm nữa nhưng trước thái độ quyết liệt của Tevez, ban lãnh đạo Manchester City buộc phải mở một lối thoát cho cả hai. Theo đó, nửa xanh thành Manchester đã quyết định ra giá tiền đạo này ở mức 50 triệu bảng.

Tevez là một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới

Sở dĩ có con số này là do The Citizens đã "tham khảo" những người đồng nghiệp ở Liverpool. Hồi tháng 1, The Kop đã để chân sút số một của họ là Fernando Torres tới Chelsea với mức giá trên. Xét về đẳng cấp, phong độ cũng như tuổi tác, 2 tiền đạo này cũng sàn sàn như nhau, và vì thế thiếu gia thành Manchester quyết định "đi theo" đội bóng thành phố cảng.



Nhưng đó mới chỉ là những so sánh đơn thuần từ phía Man City, còn nhìn vào thực tế hiện nay mà nói 50 triệu bảng chẳng khác nào đánh đố những câu lạc bộ muốn mua Tevez. Inter của Moratti dù chịu chơi cũng vẫn phải chờ Sneijder có đi hay không mới dám liều. Roma với ngài chủ tịch giỏi "chém gió" Thomas DiBenedetto thì chưa biết như thế nào. Còn với Juventus, để có được từng ấy tiền, chẳng khác nào bảo họ phải bán trước đi 2 ngôi sao.

Nên Man City định giá "Apache" phải ngang bằng Torres

Vì thế mà dù đã có giá chính thức nhưng Man City vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào từ phía đối tác. Do đó, người hâm mộ có quyền tin rằng động thái mới này của đội chủ sân City of Manchester nhằm đạt được 2 mục đích. Thứ nhất, họ muốn tất cả các đội bóng khác ngừng chèo kéo Tevez để anh này tập trung hoàn toàn vào chuyên môn. Và thứ hai, họ không thích làm ăn với những ông chủ có thói quen dè xẻn.



Cả hai suy luận đều có lý riêng của nó, nhưng dù là nghĩ theo khía cạnh nào thì cũng có thể thấy là đội bóng vùng Eastlands đã không còn là tay mơ trên thị trường chuyển nhượng nữa. Sự lớn mạnh của Man City về thành tích trên sân cỏ cũng kéo theo sự vững chắc của những kế hoạch lâu dài cho đội bóng.

Theo Phong Tranh (VTC News)